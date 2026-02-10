狗只入食肆︱环境局：携带狗数量不设上限 餐厅可买保险惟非强制要求

政府拟修例，允许狗只进入食肆，若进展顺利，年中便可批出首轮申请。立法会食物安全及环境衞生事务委员会今（10日）讨论有关安排。有议员问及每名市民最多可以携带多少只狗只进入餐厅；有议员又关注若餐厅规模较小，是否适合申请计划。环境及生态局表示，不会硬性规定每名客人可以携带多少只狗只，餐厅可自行决定犬只进入安排。局方又称将会每6个月进行一次新申请。

杨永杰忧无限量带宠物入食肆有负面影响

会上，九龙中杨永杰问及，每名市民最多可以携带多少只狗只进入餐厅，担心若容许狗主无限量地携带宠物进入，会对餐厅构成负面影响。食物环境衞生署署长吴文杰表示，当局不会硬性规定每名客人可携带多少只狗只，因为不同食肆有不同考虑。不过政府会提供良好作业指引，提供资料及方向性指引，供食肆自行考虑。

每半年进行一次牌照新申请

实政圆桌庄豪锋关注，香港有不少大型狗只，若餐厅规模较小，是否适合申请计划，又问到如果有餐厅获批容许食客带同狗只进入食肆，但却长期不容许狗只进入，政府会如何处理。环境及生态局局长谢展寰指，由于政府已规定狗主需要约束狗只，并用牵引带控制狗只，现阶段安排已足够，会视乎经验再考虑是否需要修改。他又指每间餐厅可自行决定大型犬入内的安排。谢展寰续称，计划只是赋予餐厅有权容许狗只进入，并不代表餐厅一定需要开放，因每间餐厅的情况不同，不会制定硬性开放要求。

自由党、饮食界梁进问到，如果有意申请牌照的餐厅，多于政府开放的申请的名额，当局最快何时可以增加牌照数目。谢展寰指，计划每6个月进行一次新申请。

获批食肆一年收3投诉或会「钉牌」

民建联渔农界陈博智问及，政府在推出计划后会否作定期巡查；金融界陈振英问到政府会否设专门热线，供市民举报违反规例的餐厅。吴文杰指，在计划初期政府会设专队，巡查取得牌照的食肆。由于初期属适应期，政府会以劝吁为主，协助业界落实安排。但若涉安全问题，则会严谨执法。谢展寰补充，如果有餐厅在一年内收到三次投诉，会考虑取消其牌照。他又指市民可透过「1823」作出投诉。

工联会劳工界李宇广问及，政府会否在指引中加入狗只用餐区，以减低衞生风险。吴文杰指，政府在审议批注时会考虑整间餐厅，但个别餐厅取得批注后，仍可在餐厅内划分区域不准狗只进入。民建联选委界洪锦铉关注，政府会否要求参与计划的食肆购买保险，以及万一狗只咬伤人或造成事故，相关责任由谁承担。谢展寰指，约束狗只的责任在狗主身上。当局亦与保险业界了解过，餐厅可以就此购买保险，惟不是强制要求。

现时《食物业规例》（第 132X 章）禁止狗只进入食物业处所，导盲犬或执行法定工作的狗只除外。政府拟修例容许食客带同狗只进入获批准食肆，预计首季向立法会提交法例修订建议，今年中批出首阶段申请，首阶段约500至1000个名额，如首阶段运作畅顺，计划在首阶段推出约半年后，接受下阶段申请。有关申请费用为140元；获批食肆要在入口当眼处展示指定样式标示；不得容许狗只上餐桌，以及不得在处所内烹煮或准备狗只食物等作为主要牌照条件。违者可被判罚款1万元及监禁3个月。另出于安全考虑不接受火锅店和烤肉店申请。

记者：林彦汛

相关新闻：

狗只入食肆｜年中批出500至1000牌照名额 格斗犬不得内进 禁狗只上枱 火锅及烤肉店无份

狗只入食肆︱狗狗可否与主人一同进食？餐厅可否供应狗食物？即睇八大情景题Q&A

狗只入食肆︱餐饮业指可带来新气象 议员倡适时检视 考虑扩充交通配套配合需求

狗只入食肆︱业界料Cafe、西餐厅申请较踊跃 提醒申请前考虑员工接受程度