中联办：白皮书发布为新起点 国家安全工作将向纵深推进

政情
更新时间：11:07 2026-02-10 HKT
发布时间：11:07 2026-02-10 HKT

国务院发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。中联办表示，在「一国两制」实践进入新阶段、香港由治及兴迈出新步伐的关键节点，国务院新闻办公室发布白皮书，总结「一国两制」下香港维护国家安全的经验启示，深入揭批反中乱港势力对香港国安立法、执法、司法的攻击抹黑，有助于人们更加全面理解维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，更加深刻认识香港维护国家安全面临的形势任务和实践要求，更加准确发展的方向安全、观航方向发展实践。

维护国家安全是香港的宪制责任

发言人强调，维护国家安全是香港的宪制责任。香港回归祖国近29年的实践一再证明，国安才能港安、家好、业兴。特区政府就《维护国家安全条例》进行公众咨询时，98.6%的意见书表示支持。香港特区持续改善本地维护国家安全的法律制度，有力开展维护国家安全执法和司法，扎实推动国家安全宣传教育，形成了全社会维护国家安全的强大合力。政权安全得到有效维护，管治权牢牢掌握在爱国者手中，行政主导体制运作顺畅，社会治理水准不断提升，香港居民的自由、人权、民主得到坚实保障。香港经济发展持续向好，民生不断改善，事实胜于雄辩，对香港维护国家安全的种种攻击抹黑都不攻自破，「东方之珠」风采更胜往昔。

维护国家安全没有完成时 只有进行时

发言人表示，维护国家安全没有完成时，只有进行时。白皮书发布为新起点，香港维护国家安全工作将向纵深推进，必将持续以高水准安全护航高品质发展。在中央全力支持下，香港维护国家安全的法律体系和执行机制定能固根本、稳预期、利长远，促进香港健步迈向由治及兴，促进香港实现良政善治及长期繁荣稳定，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

相关新闻：

国务院发布维护国安《白皮书》 涵五大范畴 形容国安「犹如空气、阳光」 不追求「泛化安全」允保障人权

港澳办：白皮书总结国安实践经验 护航「一国两制」发展 正本清源坚定信心

 

 

