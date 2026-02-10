大棋盘︱医委会处理投诉叹慢板 改革细节待厘清

医委会一直被诟病处理投诉叹慢板、裁决欠透明度，申诉专员公署日前发表调查报告，批评医委会在管理运作上有系统性问题，处理投诉过慢。政府上周亦提出立法建议，包括增加业外委员比例、为申诉机制个案订立目标处理时间等。不过有关注议题的人士认为，目前方案有部分根本问题未触及，期望政府尽快交代细节。

医疗是生死攸关的服务，若投诉机制长期不完善，除损害医患关系，亦可能令公众对医疗监督体系失去信心。申诉公署调查指，2018年医委会经改革后，处理申诉效率虽有轻微改善，但部分个案需时甚长，有11宗个案竟需10至15年才完成处理。

政府建议未提分拆审裁权

过去获传媒广泛报道的个案，例如女童周天瑜事故、双非童脑瘫案等，家属等待动辄5年「起表」，但到头来可能只是「一封信交代决定」，甚至连合理解释都欠奉。

根据政府文件，当局建议主要包含改革医委会组成、优化处理申诉流程、强化衞生署长角色等。不过有熟悉相关政策人士分析，今次改革方向只属「轻手」，因为去年双非童脑瘫案、医委会拖延15年后永久终止聆讯引起社会哗然后，当时已有建议指应该把医生行为操守审裁权分拆出来，以免医生「球员兼球证」，但这个根本问题在今次文件只字未提，形容「魔鬼或在细节中」。

业外委员：不应以「机密」为由 拒绝解释医委会工作

本身是医委会业外委员的病人政策连线主席林志釉表示，目前医委会有8名业外委员，但他们角色有限，不太发言或提意见，犹如「旁观者」。他认为，增加业外委员只是其中一步，但若他们不理解医疗过程，加入后可发挥的作用不多，因此政府若推动改革，须确保他们对医疗有足够认识，例如加入非医生的医护界人士。

他又指，医委会面对舆论口诛笔伐，透明度不足是最致命，主席有责任多向公众解说，但现时处理完个案后，「会方往往要求我哋唔好同出面讲，因为系『机密』，但如果唔解释，外面咪继续批评医委会。」他认为在不影响病人私隐前提下，应多解释工作。

立法会议员陈凯欣认为，政府初步方案不算「大改革」，公众诟病最多的医委会秘书处行政效率、如何解决观感问题等，政府着墨不多，当局须在周五的事务委员会上交代。她又指，部分措施毋须等修改法例已可做到，包括即时整顿秘书处、揪出3年或以上冗长个案作检视等，同时应充分吸纳申诉公署建议，作整全改革。

医学会会长郑志文指，政府改革建议属初步，需有更多详情才可评论。对于医疗投诉，他坦言医学角度及市民观点往往南辕北辙，举例有病人手术期间大肠被捅穿，医学界广泛共识是即使无出错，这类手术约有2%机会出现此情况，而医疗过程有否犯错，需逐一审视，「但街外人观点是：『唔理咩原因，总之一定要有人负责』」，容易流于口同鼻拗。

医疗是社会最重要专业之一，医委会获赋予法定权力处理医生注册、审裁等事宜，总不可能「有权无责」，特别是「医医相衞」遭诟病已久，难得社会有共识，更应把握机会改革。不过有圈内人提醒，香港「医生霸权」严重，无论是医学界或官员，多少有种精英主义思维，以「专业自主」回避制度性改革，反而可能成为改革阻力。

聂风