《建管条例》修订｜麦美娟 : 冀所有修订可以「落地」 勿让别有企图人士渗入

为深化改革大厦管理，民政及青年事务局提出修订《建筑物管理条例》，拟限制持有代表文书(授权票)的上限、利益申报等。立法会民政及文化体育事务委员会会议今日( 9日 )举行会议讨论修例建议。民青局局长麦美娟强调本届政府重视大厦管理工作，致力推动大厦管理改革和发展，所有修订都需要可以「落地」，鼓励业主亲自参与和多关注楼宇管理工作，又强调修订要平衡各方，希望不要吓怕有赤子之心参与法团工作的人，「让一些别有企图的人渗入( 法团 )」。

麦美娟: 修订可鼓励业主参与楼宇管理 提供清晰法例减少争执

民青局早前提出修订《建筑物管理条例》，从大型维修工程及大额采购的决定、委任代表文书、 利益申报、会议程序，以及主管当局权力的方向入手，完善大厦管理。其中局方建议若单位数目超过50个，每人可取得由业主签署的委任代表文书数量，不得超过业主人数的2%或20份；要求法团向工程顾问及承办商提供指定申报表格，以披露双方的利益关系，并将相关申报资讯向全体业主公开等。

会上，麦美娟重申本届政府重视大厦管理工作，希望在管理方面展示更积极及主动有为的角色，亦致力推动大厦管理改革和发展，政府已提出多个修订方向，并会就此咨询物管业界、法团、业主等。她强调，所有修订都需要可以「落地」，需要法团管委会成员及其他业主觉得可行，期望是次修订可鼓励业主亲自参与和多关注楼宇管理工作，并提供清晰的法例，减少业主间争执。她又强调修订要平衡各方，既达严格监管，亦要可行，希望不要吓怕有赤子之心参与法团工作的人，而让「一些别有企图的人渗入(法团)」。

叶傲冬倡提交授权书时需填个人资料 聘请第三方核实真伪

民建联新界东南叶傲冬关注设定持有授权票上限的安排，忧做法会令会议日后难以召开，认为最重要不是规管授权票数目，而是核实授权票的真伪，建议可要求市民在提交授权书时，需填写个人资料，以便日后追查。同时聘请第三方核实授权书的真伪。麦美娟表示，授权票有其作用，但要既确保授权票既能方便会议进行，亦能反映业主意愿。政府正考虑是否能聘请第三方作核实授权书的真伪。不过她坦言有关安排或适用于资源较多的大型居苑，但部分居苑规模较小可能难以承担聘请第三方的资源。她补充，局方正思考能套用在所有居苑的方案，如透过物管公司收集并核实授权票。惟可能有极端情况，业主连物管公司都不相信，这属当局另一个需要考虑的方向。

庄豪锋建议要求授权书只能在简介会上即场签署

实政圆桌庄豪锋建议，政府考虑要求授权书只能在简介会上即场签署，以便监察。麦美娟坦言有难度，指业主签署授权书的原因可能因为其不在港或无法出席会议，故该业主很可能因同样原因无法出席简介会。

经民联刘业强问及，政府会否考虑进一步收紧授权票的授权对象，从源头控制围标问题。麦美娟表示，现时法例没有限定被授权人需为屋苑业主，或与屋苑有任何关系。她指社会有意见倡限制被授权对象的身分，如需为业主亲属、屋苑内其他业主等，认为上述建议确可以增加限制，但同时可能会有市民认为做法限制业主寻找其他人参与会议，带来不便。当局希望取得平衡，既要做好监管，亦不要减低业主的参与程度，将就上述建议咨询物管业界及业主。

身兼南区区议员、自由党梁进指，针对大厦管理问题，政府不修例会有很多漏洞，但若捉得太紧，则会令义务参与法团工作的市民不欲继续担任法团。他又指现时有人恶意利用会议程序，重复召开同一会议，问及政府会否考虑修例处理。麦美娟表示，政府在《建筑物管理条例》设计时考虑到大厦属私人产业，尊重业主自主权利。但现时社会对政府角色期望高了，惟法例目前仍有不少留白的地方，修例可令会议程序更清晰；新民党何敬康问到政府有否要求大厦设立强制维修储备基金的时间表。麦美娟指，会听取社会意见再决定未来路向。

管浩鸣: 大厦管理日趋复杂且专业 倡分予房屋局处理

另外，民政及文化体育事务委员会同意向人事编制委员会建议，把一个原定在今年3月到期，用作推动《建管条例》的修订等工作，有时限助理署长职位，转为常额职位。

选委界管浩鸣指，过去大厦管理议题相对简单，但现时大厦管理涉及大维修等事宜，工作变得复杂和相对专业，虽然民青局工作做得很好，但该局仍有青年议题等不少工作要做，建议可将大厦管理工作分予房屋局处理。麦美娟表示，大维修等属专业项目，但作为一个政府部门之间有协调、协作。

记者:林彦汛