Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

区议员派月历竟变「菲律宾假期」 初九系红日？ 民建联黄伟憧道歉：校对疏忽

政情
更新时间：18:34 2026-02-09 HKT
发布时间：18:34 2026-02-09 HKT

有大埔区居民今日（9日）在社交平台发文，指收到民建联大埔区议员黄伟憧派发的月历，但发现日历并非显示香港公众假期，「怀疑自己睇错好多次，点解农历新年假期唔系放17 、18 、19？」据图中月历所见，大年初九（2月25日）竟然是「红日」公众假期。

疑使用菲律宾华裔用月历

有眼利网民发现，该月历疑似用了「菲律宾华裔用月历」，「全部红日都接近错哂」，连七一、国庆也非红日。翻查资料，2月25日是菲律宾人民力量革命周年纪念（People Power Anniversary），旨在纪念 1986 年推翻马可仕（Ferdinand Marcos）独裁统治并恢复民主的非暴力起义。

黄伟憧道歉：深刻检讨避免同类错误

涉事的大埔区区议员黄伟憧随后发声明道歉，称早前印制及派发的新春日历出现错误资讯，向受影响街坊居民郑重致歉。他表示，由于自己校对过程中的疏忽，导致日历内容有误，对各位造成混淆及不便，深表歉意。他称诚恳接受市民批评，深刻检讨，避免同类错误。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
10小时前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
9小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
影视圈
5小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
11小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
9小时前
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
保健养生
9小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
22小时前