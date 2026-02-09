区议员派月历竟变「菲律宾假期」 初九系红日？ 民建联黄伟憧道歉：校对疏忽

有大埔区居民今日（9日）在社交平台发文，指收到民建联大埔区议员黄伟憧派发的月历，但发现日历并非显示香港公众假期，「怀疑自己睇错好多次，点解农历新年假期唔系放17 、18 、19？」据图中月历所见，大年初九（2月25日）竟然是「红日」公众假期。

疑使用菲律宾华裔用月历

有眼利网民发现，该月历疑似用了「菲律宾华裔用月历」，「全部红日都接近错哂」，连七一、国庆也非红日。翻查资料，2月25日是菲律宾人民力量革命周年纪念（People Power Anniversary），旨在纪念 1986 年推翻马可仕（Ferdinand Marcos）独裁统治并恢复民主的非暴力起义。

黄伟憧道歉：深刻检讨避免同类错误

涉事的大埔区区议员黄伟憧随后发声明道歉，称早前印制及派发的新春日历出现错误资讯，向受影响街坊居民郑重致歉。他表示，由于自己校对过程中的疏忽，导致日历内容有误，对各位造成混淆及不便，深表歉意。他称诚恳接受市民批评，深刻检讨，避免同类错误。