财政预算案2026｜安永料赤字收窄至五亿 倡提高免税额惟不建议「派糖」

财政预算案本月底出炉，安永税务及咨询有限公司对本年度财政预算案提出建议。安永预计港府本年度财政预算赤字为5亿港元，建议政府著眼长期发展，以永续发展为大方向，推出税务优惠鼓励跨国企业与家族办公室来港，推出免税措施让市民受惠，投放资金促进创科行业和绿色基建发展，不建议推出「派糖」等一次性措施。

安永料今年度政府赤字大幅收窄至5亿港元

安永预计，今年度政府赤字为5亿港元，较先前政府于2025年2月预估的670亿港元赤字大幅收窄，政府的财政储备会从6543亿港元略降至6538亿港元。

吁政府提高免税额 保留往年舒缓措施

有见今年经济增长，在民生方面，安永建议政府将供养父母免税额及供养祖父母免税额各提高10,000港元，也就雇用家庭佣工的开支设立50%的扣减额，扣减上限为每年30,000港元。安永税务服务合伙人谭志雄称，希望这些建议措施可以让市民享受到香港发展的成果。

安永也建议政府保留去年的一次性舒缓措施，包括在2025/26课税年度减免100%利得税、薪俸税和个人入息课税，上限为1,500港元；豁免2026/27年度第一季物业差饷，上限为500港元；并且继续为合资格社会保障受益人维持额外半个月的津贴。

建议政府发展北部都会区 投资绿色基建

就新发展的北部都会区，安永提出一系列建议，包括就该区土地批给、税务、人才招聘及专业支援提供优惠方案及支援措施，就研发产品商品化和跨境合作等活动提供税务扣减，让北部都会区更具吸引力，吸引企业长期落户，打造香港成为创新城市。

此外，安永也建议政府加大对绿色基建的投资，推动绿色科技创新，为工程建造、可再生能源及环境服务行业带来新机遇。

倡政府为创科行业提供税务优惠 推动发展

知识产权、人工智能及科研方面，安永建议政府鼓励创科企业开发人工智能，为开发AI开支提供额外税务扣减。此外，也建议政府帮助传统行业进行数字转型，为企业提供相关财务补贴。安永还提出，政府可以为数据中心、实验室、创科园区提供印花税豁免，提供高质就业机会。

数字经济方面，安永指出，香港传统税收制度难以对没有在香港落地的跨国企业征税，建议政府考虑新增电子服务税。

认为政府应放眼中长期发展 把握机遇

被问到认为政府何时才会脱离财政赤字，安永认为不必聚焦短期的收支平衡，反而应该放眼长线发展，思考如何投资开创新项目，获得更多机遇。安永香港及澳门区主管合伙人李舜儿表示，政府今年「经营帐目」收入有所增长，安永希望赤字减少，但也希望司长顾及平衡和永续，勇于发债，放眼中长期发展。

李舜儿又表示，安永之所以没有建议「一次性派糖」，是因为希望精准投放资源到永续发展上，因此提出提高免税额等措施，让市民受惠。她又指出，「离境税」有碍大湾区融合，不建议政府推出。

建议政府推出措施 吸引跨国企业和家族办公室来港

安永金融服务香港税务主管何耀波提出，政府应持续吸引投资并支持可持续经济发展，建议全面检讨现行税务法例，以确保本港税务优惠的竞争力。

安永又指出，香港应巩固自己国际第二大离岸资产管理中心的地位，推出一系列措施，吸引家族办公室来港，扩大香港的竞争优势。为吸引更多家族办公室将核心团队迁移到香港，安永建议政府精简相关工作签证机制，吸引更多人才落户。

此外，安永也指出，政府应增拨资源人手，扩展税收协定网络，加快谈判双边税收协定的节奏。可与澳洲、德国等暂未和香港建立税收协定的国家建立协定，也拓展网络至「一带一路」地区和中东重点市场，促进更多双边经贸合作。

记者：周育莹