Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱保安局局长邓炳强下午5时会见传媒

政情
更新时间：15:32 2026-02-09 HKT
发布时间：15:32 2026-02-09 HKT

高等法院原讼法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的总刑期为20年；其余八名被告则被判监禁6年3个月至10年不等。保安局局长邓炳强今午5时在政府总部会见传媒，料回应黎智英判刑，《星岛头条》将全程直击。

邓炳强：终于还咗香港人一个公道

邓炳强在社交平台发文，形容判囚20年「终于还咗香港人一个公道」，但指他令香港社会撕裂，港人经历无法磨灭的痛苦，称直到今日，「我依然提一次就痛心一次」。他指黎智英操控媒体多年，是案中主脑，指他不但想推翻政权，更勾结外国势力乞求制裁，煽动仇恨、误导市民，对社会造成极大伤害，获严惩是罪有应得。

外部势力称黎案属「政治检控」绝对是无中生有

邓炳强亦强调，外部势力终日抹黑香港政府，称黎智英一案为「政治检控」，形容绝对是无中生有，指他们塑造黎的悲情形象要求释放，形容这正正就是漠视法律的公平公正公义。他又指，法庭早前裁决理由已清楚指出，黎的检控和定罪裁决，绝非因为他的政治观点或信念，反而外部势力利用他的政治背景和虚假健康理由要求提前释放，就是直接冲击香港法治核心。邓炳强重申，香港是法治之地，无人可凌驾法律之上。

相关新闻：

串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」

黎智英案︱政府指判刑彰显公义 李家超：黎智英罪行滔天、行为龌龊无耻 重判大快人心

黎智英判刑｜陈茂波 : 法庭依法惩处伸张正义 保障国安保障营商者和投资者利益

黎智英案︱梁振英：判囚20年罪有应得 黎绝非「民主斗士」 冀早日将其子女缉拿归案

黎智英判刑｜港澳办指彰显法治精神：正义也许迟到但永不缺席 中联办：最好贺年礼物

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
6小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
21小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
8小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
19小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）
社会
3小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
19小时前
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
保健养生
6小时前