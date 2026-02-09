黎智英案︱保安局局长邓炳强下午5时会见传媒

高等法院原讼法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的总刑期为20年；其余八名被告则被判监禁6年3个月至10年不等。保安局局长邓炳强今午5时在政府总部会见传媒，料回应黎智英判刑，《星岛头条》将全程直击。

邓炳强：终于还咗香港人一个公道

邓炳强在社交平台发文，形容判囚20年「终于还咗香港人一个公道」，但指他令香港社会撕裂，港人经历无法磨灭的痛苦，称直到今日，「我依然提一次就痛心一次」。他指黎智英操控媒体多年，是案中主脑，指他不但想推翻政权，更勾结外国势力乞求制裁，煽动仇恨、误导市民，对社会造成极大伤害，获严惩是罪有应得。

外部势力称黎案属「政治检控」绝对是无中生有

邓炳强亦强调，外部势力终日抹黑香港政府，称黎智英一案为「政治检控」，形容绝对是无中生有，指他们塑造黎的悲情形象要求释放，形容这正正就是漠视法律的公平公正公义。他又指，法庭早前裁决理由已清楚指出，黎的检控和定罪裁决，绝非因为他的政治观点或信念，反而外部势力利用他的政治背景和虚假健康理由要求提前释放，就是直接冲击香港法治核心。邓炳强重申，香港是法治之地，无人可凌驾法律之上。

