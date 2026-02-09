Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医委会改革︱立法会周五讨论《医生注册条例》改革建议 医委会：将全力配合落实

政情
更新时间：15:03 2026-02-09 HKT
发布时间：15:03 2026-02-09 HKT

立法会衞生事务委员会本周五（13日）将开会，讨论医委会改革立法修订建议。政府文件指，修订方向包括改革医委会组成、优化医委会处理申诉流程、为医生引入强制延续医学教育等。

医委会：继续实践「行公义 守专业 护社群」使命

医委会今日（9日）回复《星岛头条》表示，如《医生注册条例》及其附例于日后有任何修订，将全力配合落实，在维护公平、公开和公正的基本原则下，继续切实履行自身职能，实践「行公义，守专业，护社群」的使命。

不评论有否需要修例

就有否需要修例，医委会指属政府及立法会权限，对此不作评论。医委会又强调，任何针对相关法定职权的改进措施，必须合乎《条例》及其附例的法律框架下的法定程序，及遵照相关案例的法律原则和指引。

