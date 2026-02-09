黎智英判刑｜港澳办指彰显法治精神：正义也许迟到但永不缺席 中联办：最好贺年礼物

高等法院原讼法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的总刑期为20年；其余八名被告则被判监禁6年3个月至10年不等。港澳办发表「港澳平」署名文章指，对黎智英的判刑充分体现香港特区维护国家安全的坚定意志，有力彰显法治精神，这项判刑严正有力宣示：「无论是谁，胆敢挑战维护国家安全法律，都必定受到严惩。」

港澳办：展现香港法治的成熟坚韧、无可指摘的公信力

文章指，黎智英案150多天的庭审揭露，黎智英不仅自己公开招徕外部势力干预，声称「非常需要外国的势力让我们撑下去」、「为美国而战」，而且支持资助有关组织进行国际游说，乞求外部势力制裁中国和香港特区。黎智英也操纵舆论工具，肆意煽动香港社会对中央政府和特区政府的仇恨、煽动市民非法抗争、煽动暴力。这些行为和活动严重违反香港国安法和香港相关法律，严重挑战「一国两制」原则底线，严重冲击特区宪制秩序，严重破坏香港繁荣稳定。

香港特区法院根据事实和法律对黎智英作出定罪，确认其为涉案罪行主脑，按照其罪行严重程度，依法律规定予以公正判刑，是贯彻法治的必然要求。「也应当指出的是，黎智英案的审理公开透明、程序严谨，被告诉讼权利依法受到保障，法院独立进行审判不受任何干涉，展现香港法治的成熟坚韧和无可指摘的公信力。」

批黎智英幕后黑手推动港版颜色革命

文章又指，对黎智英判刑充分反映香港社会对反中乱港首恶分子的同仇敌忾，有力伸张公理正义，人们早已认清，黎智英从来不是所谓「争取自由民主人权的斗士」，而是损害国家根本利益和香港市民福祉的罪魁祸首、汉奸国贼。「作为一系列反中乱港活动的主要策划者、组织者、参与者，黎智英的恶行对香港、对国家造成了深刻的危害。」

特别是其以幕后黑手推动修例风波演变成港版颜色革命，造成香港一度「港独」猖獗、「黑暴」肆虐、「揽炒」横行，社会秩序和法治秩序受到严重破坏，经济发展和民生福祉受到严重伤害，国际形象和竞争优势受到严重损害，道德文明和青年一代受到严重毒害，让香港几乎跌入万劫不复的深渊，「香港社会对此彻骨之痛永忘。如今黎智英终于受到严惩，再次印证一句警言：正义也许会迟到，但永远不会缺席。」

相关新闻：

串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」

黎智英案︱政府指判刑彰显公义 李家超：黎智英罪行滔天、行为龌龊无耻 重判大快人心

黎智英案｜中联办：铁证如山、罪孽深重

香港中联办发言人表示，坚决支持特区履行维护国家安全的宪制责任，坚决支持香港特区维护国家主权、安全、发展利益，依法惩治危害国家安全的犯罪行为和活动，坚决支持香港特区司法机构对反中乱港首恶分子黎智英串谋勾结外部势力危害国家安全等罪行作出公正判刑。

发言人表示，此次判刑充分彰显司法公正和法治权威。香港特区司法机构此前公布的855页定罪裁决判词表明黎智英是反中乱港团伙「主脑」，铁证如山、罪孽深重，而且在香港国安法实施后仍不收手，在保释和还押期间仍继续从事犯罪活动，在审讯过程中拒不认罪。「我们注意到，香港居民没有忘记黎智英操控舆论工具恣意『洗脑』，没有忘记黎智英纵暴煽暴、鼓吹『揽炒』『私了』，没有忘记黎智英公开叫嚣『为美国而战』，没有忘记黎智英配合外部势力策动『颜色革命』，把香港特区推到极危险境地。」

发言人指，香港特区司法机构依法惩处黎智英及其他犯罪分子，有力维护国家安全，有效彰显法治精神，得到香港社会各界和广大市民同声支持，有市民网上发声认为「这是香港最好的贺年礼物」。

发言人又指，此次判刑充分体现特区依法惩治危害国家安全犯罪行为和活动的坚定决心和坚强意志。在黎智英案依法审理、公正裁决过程中，美英等国家的一些政客无视国际关系基本准则，无视自身国家在国家安全方面设置的严刑峻法，无视黎智英案的确凿罪证，与窜逃海外的反中乱港分子沆瀣一气，公然为黎智英撑腰张目、包庇美化、干预施压，妄图为其开脱罪行，粗暴干预中国内政和香港司法，充分暴露其野蛮本性和「双标」丑态。

证明「外部势力和卑劣伎俩枉费心机」

事实再次证明，外部势力和反中乱港分子卑劣的伎俩把戏终究是枉费心机、竹篮打水。在黎智英案审理过程中，香港特区政府坚定维护国家安全，对外部势力的粗暴干涉、攻击抹黑给予了强烈谴责、严正反驳；香港特区司法机构无畏干扰、无惧恫吓，对黎智英案进行公平审讯、依法判刑，坚决捍卫法治精神、司法公义。

发言人强调，「一国两制」实践已进入新阶段，在香港国安法和《维护国家安全条例》等法律护航下，香港特区治理效能不断提升、经济民生持续改善、融入和服务国家发展大局的步伐全面加快、国际社会认可更加广泛，高质量发展开启新篇章，由治及兴迈出新步伐。中联办将一如既往支持香港特区依法防范、制止、惩治危害国家安全的行为和活动，捍卫香港风清气正人心齐的社会氛围，促进香港长期繁荣稳定。