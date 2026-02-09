财政预算案2026︱陈曼琪提48项建议涵盖八大范畴 倡巩固国际法律及争议解决服务地位

立法会G19近日会见财政司司长，选委界议员陈曼琪向财政司司长陈茂波提出财政预算案建议，以「创新经济拼发展 民生福利要到位」为主题，涵盖八大范畴、48项建议，重点巩固香港国际法律及争议解决服务地位、协助中小企分享政策红利、加速北部都会区河套发展、促进年轻人向上流动，并为妇女儿童、长者、照顾者打造家庭友善环境。

陈曼琪倡协助中小企分享政策红利

建议重点包括：

1. 投放资源举办国际法律盛事，如国际论坛、高峰会、展览等，汇聚国际法律组织与人才，巩固提升香港国际法律及争议解决枢纽地位

2. 专项拨款律政司建设智能化香港国际法律事务大楼

3. 加大支援「香港国际法律人才培训学院」发展

4. 增拨资源予妇女事务委员会及妇女事务专员，制定「香港妇女全面发展蓝图」，完善全港托儿多元化服务

5. 保障妇女基层中西医医疗服务，增设骨质疏松筛查等

6. 构建智慧养老，派发一次性「乐龄消费券」、设「乐龄产品子女免税额」等

7. 加快建设「独居长者、双老家庭数据库」和「支援照顾者资料平台」

8. 设「中小微企购置科技设备及AI应用免税额」，鼓励中小微企升级转型，助力跨境电商业务，推广香港品牌

9. 建设「河套新型经济国际仲裁地」，推动服务新型经济的国际仲裁规则

10. 税务宽减，纾缓中产压力：包括提高个人薪俸税宽减额度、有子女家庭免税额；增设「托儿开支免税额」、「聘用外籍家庭佣工免税额」、「托儿开支免税额」及「子女学校书簿津贴免税额」

11. 增加「长者医疗券」金额至2,500港元，累积金额上限增至1万港元

12. 「关爱基金」下设老战士关爱基金

即睇陈曼琪财政预算案建议书：https://online.fliphtml5.com/vnroj/wegy/