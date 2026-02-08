Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁振英：香港必须考虑国家所需 加强民间外交工作

政情
更新时间：10:44 2026-02-08 HKT
发布时间：10:44 2026-02-08 HKT

全国政协副主席、前行政长官梁振英表示，在现时国际大变局下，国家需要更多朋友，巩固现有的朋友关系，亦要结交新朋友。香港发展的同时必须考虑国家所需，特区有很多民间外交工作可以做，即「民心共享」，包括在文化、艺术、体育及教育上做更多国际交往。

工作已发展至四大洲、10个国家

梁振英今早（2月8日）在商台节目上表示，由他领导的共享基金会成立至今近8年，工作已发展至四大洲、10个国家，提供8个类别的援助，估计今年还会增加3个国家。共享基金会的工作不只是捐物资，还会身体力行服务，观察其他国家的公共医疗出现甚么问题，思考解决方法，再不断检讨；亦要不落俗套，不能根据大型国际机构财雄势大的做法。

他又称，基金会的青年交流计划十分受欢迎，不时带领本港大学生，到较不发达的国家交流，改变了学生的情怀及视野。早前邀请东帝汶大学医科生来香港和澳门，并到澳门实习，基金会早前又与中大、港大及理大签署合作备忘录，协助3间大学的学生更稳定和经常地参与援助工作，在香港学习「仁术」，出外就学习「仁心」。梁振英亦指，青年人很需要通过实习，知道什么叫作今时今日的中国，扩阔视野。

