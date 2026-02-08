打击围标︱民青局：明日于立法会进一步说明修例 深化改革楼宇管理 增权力、人手等

民政事务总署过去五年共接获约1630宗有关大厦管理的投诉。当局早前表示，将推进下一阶段《建筑物管理条例》的检视与修订工作。民政及青年事务局局长麦美娟指出，过往局方因权力及人手所限，角色以支援为主，将提出进一步修订《建筑物管理条例》。

麦美娟今日（2月8日）在电台节目中表示，大厦管理投诉增加，源于近年市民对大厦管理的认知及关注提升，知道投诉有门。投诉内容林林总总，包括物业管理公司的服务质素，或因维修工程等引起的争议。民政总署在处理时面对的最大困难，在于权力有限，以及人事编制下人手较为紧绌。因应市民要求局方更深入参与及协助业主立案法团事务，明日将在立法会进一步说明深化改革楼宇管理的工作，包括修订主管当局的权力、人手架构、法例条文，以及授权与大型维修工程项目采购程序等，以更有效处理市民申诉。

维修工程表决前必须先举行简介会

修例后，法例将要求业主立案法团在大型维修工程表决前至少7日，必须举行一次简介会，向业主解释工程细节，协助业主作出合适决定，并建议设定授权票的上限。

对于有意见要求取消「授权票」，麦美娟表示，实际执行较为困难，因授权票有其作用与需要，例如已移居海外或年长业主，或希望委托家人代为出席会议。她强调重点在于加强监管授权票，包括未来将增加要求，例如规定法团须在当眼位置张贴授权票名单，以便监察是否存在伪造授权；亦会要求业主申报是否知悉会议议程及表决事项，「你否知悉会议要做甚么表决？有，才打个剔。你是否真的是单位的业主有权授权他人？你的身份证明文件是甚么？才打个剔，然后才签名，亦说明如果乱填属刑事。」她希望借此鼓励业主亲身出席及参与会议。

合安正与宏福苑前管理公司进行交接

在打击围标方面，除鼓励业主亲身参与，亦会透过上述措施杜绝滥用或伪造授权票，并进一步修订利益申报制度，建议要求工程顾问申报与承办商之间的关系。

她又指，宏福苑火灾后，当局委任合安管理公司为屋苑的委任管理人，现时合安正与前管理公司进行交接，因为有别于一般屋苑，宏福苑情况牵涉很多复杂程序，因此需时较长。

大维修工程及大额采购 拟引分级出席亲自投票门槛

