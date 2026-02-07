Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

区议员周洁莹消防通道违泊 麦美娟：区议员须尽责履职兼谨言慎行

政情
更新时间：16:14 2026-02-07 HKT
发布时间：16:14 2026-02-07 HKT

工联会葵涌东区议员周洁莹日前被发现在屋邨消防通道泊车。民政及青年事务局局长麦美娟今日（7日）出席活动后表示，葵青民政事务专员作为区议会主席不单有口头提醒，亦已发信严正提醒有关的区议员，行为举止一定要符合公众对区议员的期望，并强调这是今届区议会成立之初设立履职监察机制的原因之一。当局希望区议员尽责履职之余，更要清楚社会大众对区议员的期望，亦要求每位区议员尽责履职，谨言慎行，他们的一举一动、行为举止都必须符合公众对区议会、区议员的期望。

截至今日「一户一社工」已联络逾400个业主

另外，市建局将以支票形式，直接向受大埔宏福苑火灾影响的约1,700名合资格自住业主及长者自住业主，发放「楼宇更新大行动2.0」的100%资助，金额分别为4万元及5万元，交由获委任的宏福苑管理人合安管理有限公司协助发放支票，合安将于本月在港九新界不同指定地点设立支票派发点。麦美娟表示，有关业主可能现居于不同地方，由「一户一社工」协助联络这些业主，估计已联络到400多户。

麦美娟亦指，合安会在一些比较多居民居住的地方，例如过渡性房屋或房协的房屋，安排设置服务站，方便居于该处的业主领取支票，合安也会帮忙派发，现时不同部门同事合作，希望可尽快将资助直接给予业主。

相关新闻：

宏福苑五级火｜巿建局向约1700名合资格业主发放「楼宇更新2.0」全额资助 合安将协助派发

私家车泊屋邨行人路 阻塞消防通道 区议员「小花」周洁莹认衰道歉 一原因解释违例

大棋盘｜议员驾车又「出事」区会主席书面提醒

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
6小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
7小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
10小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
22小时前
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
时事热话
5小时前
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活
影视圈
7小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
5小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成壮举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成壮举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
17小时前