区议员周洁莹消防通道违泊 麦美娟：区议员须尽责履职兼谨言慎行

工联会葵涌东区议员周洁莹日前被发现在屋邨消防通道泊车。民政及青年事务局局长麦美娟今日（7日）出席活动后表示，葵青民政事务专员作为区议会主席不单有口头提醒，亦已发信严正提醒有关的区议员，行为举止一定要符合公众对区议员的期望，并强调这是今届区议会成立之初设立履职监察机制的原因之一。当局希望区议员尽责履职之余，更要清楚社会大众对区议员的期望，亦要求每位区议员尽责履职，谨言慎行，他们的一举一动、行为举止都必须符合公众对区议会、区议员的期望。

截至今日「一户一社工」已联络逾400个业主

另外，市建局将以支票形式，直接向受大埔宏福苑火灾影响的约1,700名合资格自住业主及长者自住业主，发放「楼宇更新大行动2.0」的100%资助，金额分别为4万元及5万元，交由获委任的宏福苑管理人合安管理有限公司协助发放支票，合安将于本月在港九新界不同指定地点设立支票派发点。麦美娟表示，有关业主可能现居于不同地方，由「一户一社工」协助联络这些业主，估计已联络到400多户。

麦美娟亦指，合安会在一些比较多居民居住的地方，例如过渡性房屋或房协的房屋，安排设置服务站，方便居于该处的业主领取支票，合安也会帮忙派发，现时不同部门同事合作，希望可尽快将资助直接给予业主。

相关新闻：

宏福苑五级火｜巿建局向约1700名合资格业主发放「楼宇更新2.0」全额资助 合安将协助派发

私家车泊屋邨行人路 阻塞消防通道 区议员「小花」周洁莹认衰道歉 一原因解释违例

大棋盘｜议员驾车又「出事」区会主席书面提醒