世界桌球大奖赛｜傅家俊「一Q清枱」 获147分 罗淑佩：非常高兴亲眼见证
更新时间：12:47 2026-02-07 HKT
发布时间：12:47 2026-02-07 HKT
发布时间：12:47 2026-02-07 HKT
世界桌球大奖赛早前展开，赛事已进入白热化阶段，大奖赛四强席位全数由中国球手包揽。除了扣人心弦的排名赛事外，亦有表演赛，由香港名将傅家俊（Marco）对战亨特利（Stephen Hendry）。文体旅局局长罗淑佩早前到启德体艺馆欣赏赛事，亲自目睹傅家俊在表演赛中一棍清袋，获147度。
罗淑佩今(7日)在社交平台发文，指自己非常高兴亲眼见证到傅家俊在对战「桌球皇帝」亨特利时，其中一局打出一Q147度的成绩，亦开心能颁奖给傅家俊和亨特利。她指亨特利虽然身形跟年轻时比更有福气，但样子完全一样，「能见到他打球，真好」。而罗淑佩亦祝福傅家俊，希望他常常打出147度，接下来在英国比赛一切顺利！
而明日傅家俊和亨特利会带着年轻球手再次比赛，罗淑佩亦表现出十分期待，「不知战情又会如何呢？」
最Hit
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
2026-02-06 12:12 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT