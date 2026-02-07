Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜傅家俊「一Q清枱」 获147分 罗淑佩：非常高兴亲眼见证

政情
更新时间：12:47 2026-02-07 HKT
发布时间：12:47 2026-02-07 HKT

世界桌球大奖赛早前展开，赛事已进入白热化阶段，大奖赛四强席位全数由中国球手包揽。除了扣人心弦的排名赛事外，亦有表演赛，由香港名将傅家俊（Marco）对战亨特利（Stephen Hendry）。文体旅局局长罗淑佩早前到启德体艺馆欣赏赛事，亲自目睹傅家俊在表演赛中一棍清袋，获147度。

罗淑佩与亨特利交谈。罗淑佩FB图片
罗淑佩亦祝福傅家俊，希望他常常打出147度。罗淑佩FB图片
罗淑佩向傅家俊颁奖。罗淑佩FB图片
罗淑佩今(7日)在社交平台发文，指自己非常高兴亲眼见证到傅家俊在对战「桌球皇帝」亨特利时，其中一局打出一Q147度的成绩，亦开心能颁奖给傅家俊和亨特利。她指亨特利虽然身形跟年轻时比更有福气，但样子完全一样，「能见到他打球，真好」。而罗淑佩亦祝福傅家俊，希望他常常打出147度，接下来在英国比赛一切顺利！

而明日傅家俊和亨特利会带着年轻球手再次比赛，罗淑佩亦表现出十分期待，「不知战情又会如何呢？」
 

