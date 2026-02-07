财政预算案2026｜陈振英倡迟交税罚款增5% 派「医疗糖」 邵家辉促政府带头减租

新一份《财政预算案》将于本月公布，社会各界均向财政司司长递交建议。

金融界议员陈振英建议加重迟交税的附加费罚款。他指出，过往数年迟交税的个案甚多，24/25年度有2万张5%迟交税罚款通知书，2.9万张10%的迟交税罚款通知书，若将附加费罚款再加5%，有望为库房带来数千万的额外收入。

陈振英建议加强迟交强罚则 倡派「医疗糖」

陈振英认为，现时经常帐面已出现盈余，政府应考虑「畀番少少甜味」，退税额「起码不好跌落去」，让市民看到止跌回升的趋势。至于「派糖」方式，陈振英认为与其无差异派发消费券，不如让全港市民每年享有一次半价使用公营医疗服务的优惠，纾缓他们对医疗开支的忧虑。

邵家辉促政府带头减租 夜间少抄牌

批发及零售界议员邵家辉表示，零售业市道渐见平稳，业界相信差不多见底，但仍面对跨境网购的巨大挑战。业界可以将国家的产品「出海」销售，亦是其中一个方向，若坚持做实体零售，为帮助实体店渡过转型期，他促请政府带头为其物业减租。

要搞活夜经济，邵家辉认为气氛亦十分重要，若「净系笃鱼蛋唔系几够强」，以前做到声色犬马，鱼蛋只是其中一部分，但现时焦点全部集中在鱼蛋，当然有不足；他更提出，应在不影响交通的前提下，善用路边不阻塞交通的泊车位，减少晚间抄牌，以方便消费力较高的市民驾车外出，从而带动整体市道。

陈祖恒倡优化资助 助中小企升级

谈及产业发展，纺织及制衣界议员陈祖恒强调，香港九成以上是中小企，协助他们升级转型至关重要。他指出，现时政府的「BUD专项基金」资助计划，企业需出三份钱，政府才资助一份，比例过低导致申请意欲大减。他建议「BUD专项基金」资助计划，政府将资助比例至少恢复至「二对一」，甚至在AI应用等关键领域提供「一对一」配对资助，以鼓励企业勇于转型，并利用跨境电商开拓海外市场。

体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚建议，政府除了兴建新设施，更应活化现有场地。他以香港大球场为例，认为在启德体育园启用后，可引入商界力量，发挥其最大潜力。

相关新闻：

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

财政预算案2026｜民建联倡「抽奖式消费券」 限周末用鼓励留港消费 吁放宽长者物业差饷

财政预算案2026︱G19倡迟交税罚款增至15% 加征「豪车税」 港人每年一次半价医疗

财政预算案2026｜经民联倡调高个人及子女免税额 吴永嘉：审慎理财为重 未建议政府推消费券