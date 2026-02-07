Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜陈振英倡迟交税罚款增5% 派「医疗糖」 邵家辉促政府带头减租

政情
更新时间：09:24 2026-02-07 HKT
发布时间：09:24 2026-02-07 HKT

新一份《财政预算案》将于本月公布，社会各界均向财政司司长递交建议。

金融界议员陈振英建议加重迟交税的附加费罚款。他指出，过往数年迟交税的个案甚多，24/25年度有2万张5%迟交税罚款通知书，2.9万张10%的迟交税罚款通知书，若将附加费罚款再加5%，有望为库房带来数千万的额外收入。

陈振英建议加强迟交强罚则 倡派「医疗糖」

陈振英认为，现时经常帐面已出现盈余，政府应考虑「畀番少少甜味」，退税额「起码不好跌落去」，让市民看到止跌回升的趋势。至于「派糖」方式，陈振英认为与其无差异派发消费券，不如让全港市民每年享有一次半价使用公营医疗服务的优惠，纾缓他们对医疗开支的忧虑。

邵家辉促政府带头减租 夜间少抄牌

批发及零售界议员邵家辉表示，零售业市道渐见平稳，业界相信差不多见底，但仍面对跨境网购的巨大挑战。业界可以将国家的产品「出海」销售，亦是其中一个方向，若坚持做实体零售，为帮助实体店渡过转型期，他促请政府带头为其物业减租。

要搞活夜经济，邵家辉认为气氛亦十分重要，若「净系笃鱼蛋唔系几够强」，以前做到声色犬马，鱼蛋只是其中一部分，但现时焦点全部集中在鱼蛋，当然有不足；他更提出，应在不影响交通的前提下，善用路边不阻塞交通的泊车位，减少晚间抄牌，以方便消费力较高的市民驾车外出，从而带动整体市道。

陈祖恒倡优化资助 助中小企升级

谈及产业发展，纺织及制衣界议员陈祖恒强调，香港九成以上是中小企，协助他们升级转型至关重要。他指出，现时政府的「BUD专项基金」资助计划，企业需出三份钱，政府才资助一份，比例过低导致申请意欲大减。他建议「BUD专项基金」资助计划，政府将资助比例至少恢复至「二对一」，甚至在AI应用等关键领域提供「一对一」配对资助，以鼓励企业勇于转型，并利用跨境电商开拓海外市场。

体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚建议，政府除了兴建新设施，更应活化现有场地。他以香港大球场为例，认为在启德体育园启用后，可引入商界力量，发挥其最大潜力。

相关新闻：

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

财政预算案2026｜民建联倡「抽奖式消费券」 限周末用鼓励留港消费 吁放宽长者物业差饷

财政预算案2026︱G19倡迟交税罚款增至15% 加征「豪车税」 港人每年一次半价医疗

财政预算案2026｜经民联倡调高个人及子女免税额 吴永嘉：审慎理财为重 未建议政府推消费券

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
17小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
12小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
23小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
23小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
5小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
18小时前