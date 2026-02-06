财政预算案2026︱C15+倡累进子女免税额谷生育 放宽百元印花税范围至$600万楼

立法会C15+议员今日（6日）与财政司司长陈茂波会面，提出新一份财政预算案的建议。多名议员提出累进式子女免税额、延长初生子女可享额外免税额两年的措施，以鼓励生育；亦希望可增设外佣免税额；推出「夜间消费券」；放宽100元印花税适用范围，由现时楼价400万增至600万等。

陈绍雄：须推出港版五年计划

C15+召集人、选委界陈绍雄表示，香港未来要更好融入及服务国家发展大局，离不开紧密对接「十五五」规划，故必须推出一个港版的五年计划。他认为要善用香港所长，必须以「轻资产、重服务、强联动」的创新模式，与大湾区其他城市强强合作，驱动人工智能、自动驾驶、低空经济、氢能经济等战略性新兴产业，搭建香港成为内地企业「出海」至「一带一路」及东南亚等国家的首选平台。

吴杰庄倡推「累进式子女免税额」

C15+副召集人、选委界吴杰庄建议，推行「累进式子女免税额」，合资格的第1名至第9名子女每名可获的子女免税额由13万元增加至15万元，其后分级实行累进安排；亦建议以电子形式发放「夜间消费券」，透过电子及储值支付工具发放给合资格市民，只限晚上9时后使用，使用限期为3个月，以促进晚市消费，帮助餐饮、酒吧、零售、戏院、娱乐场所等受夜间人流影响较大的行业。

C15+副召集人、选委界林筱鲁表示，财政环境有好转，建议财政司将以往一年一计的方式，变为看得更长远一些，亦可承接「十五五」规划，推动四大工程，包括社会结构维新工程、经济结构重构工程、城市管理系统的更新工程、行政系统的改善工程，认为现在透过人工智能赋能，这些范畴的工程可以有更系统的更新或改革。

记者：郭咏欣