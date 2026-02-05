Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「置易付」2.28扩展至二手住宅买卖 律师会汤文龙：律师在交易中为客户把关

政情
更新时间：22:49 2026-02-05 HKT
发布时间：22:49 2026-02-05 HKT

应香港金融管理局的邀请，律师会会长汤文龙代表香港律师会出席「置易付」联合新闻发布会。「置易付」将于2月28日正式扩展至二手住宅物业买卖。香港律师会一直就此项建议作出深入研究，并向银行公会提供专业的法律及实务意见。这项安排是现行制度下新增的一个便捷、可靠的付款选择。

「置易付」是一项电子支付安排，让买卖双方可选择经此方式完成交收。系统透过银行间直接电子过数，从而加快款项交收的流程。

汤文龙在联合新闻发布会上表示，「置易付」并非一项全新概念，现时在转按交易都可以选用，运作顺利。随着电子支付在香港愈趋普及，香港律师会认为，这项安排扩展至二手住宅物业买卖，是顺应时代发展及科技进步的自然趋势。香港律师会表示支持。

他强调，不同支付方式适合不同交易，每宗物业交易的情况均有所不同，律师在交易中为客户把关，提供法律意见，协助妥善管理风险。

这项政策倡议由香港银行公会提出，香港律师会一直就此项建议深入研究，辖下委员会已详细审视所有建议及相关文件，在政策推出前，就操作、流程及技术层面向银行公会提出多项实务意见及专业建议。

香港律师会将会继续与香港金融管理局、银行公会及其他持份者紧密合作，并会在需要时提供专业意见，确保制度持续完善，惠及市民。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
10小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
7小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
7小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
15小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
11小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
12小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
9小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
11小时前