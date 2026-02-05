「置易付」2.28扩展至二手住宅买卖 律师会汤文龙：律师在交易中为客户把关

应香港金融管理局的邀请，律师会会长汤文龙代表香港律师会出席「置易付」联合新闻发布会。「置易付」将于2月28日正式扩展至二手住宅物业买卖。香港律师会一直就此项建议作出深入研究，并向银行公会提供专业的法律及实务意见。这项安排是现行制度下新增的一个便捷、可靠的付款选择。

「置易付」是一项电子支付安排，让买卖双方可选择经此方式完成交收。系统透过银行间直接电子过数，从而加快款项交收的流程。

汤文龙在联合新闻发布会上表示，「置易付」并非一项全新概念，现时在转按交易都可以选用，运作顺利。随着电子支付在香港愈趋普及，香港律师会认为，这项安排扩展至二手住宅物业买卖，是顺应时代发展及科技进步的自然趋势。香港律师会表示支持。

他强调，不同支付方式适合不同交易，每宗物业交易的情况均有所不同，律师在交易中为客户把关，提供法律意见，协助妥善管理风险。

这项政策倡议由香港银行公会提出，香港律师会一直就此项建议深入研究，辖下委员会已详细审视所有建议及相关文件，在政策推出前，就操作、流程及技术层面向银行公会提出多项实务意见及专业建议。

香港律师会将会继续与香港金融管理局、银行公会及其他持份者紧密合作，并会在需要时提供专业意见，确保制度持续完善，惠及市民。