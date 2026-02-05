创科局常秘蔡杰铭访河套深圳园区 共同推进「四流」便捷流动 强强联手响应「十五五」

创新科技及工业局常任秘书长暨港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭，今日（5日）到河套深港科技创新合作区深圳园区，与河套园区发展署就港深两地河套合作区的协同发展交换意见，特别是共同推进在河套香港园区和深圳园区试行专属跨境政策措施，让人员、物资（例如生物样本）、资金、数据等「四流」在区内便捷流动。

港深「强强联手」 响应国家对高质量发展和科技自立自强目标

蔡杰铭感谢河套发展署一直以来与特区政府及香港园区公司紧密配合，让「一区两园」的协同效应得以加速体现。港深两地会继续「强强联手」，以响应「十五五」规划建议中国家对高质量发展和科技自立自强的目标要求。

打造河套合作区成开辟制度与政策创新的试验田

蔡杰铭亦到香港科学园深圳分园参观，并与进驻的香港企业代表会面，了解他们在跨境发展的最新情况。他鼓励企业善用河套合作区「一国两制」下「一区两园」的独特优势，把握跨境专属政策与便利流动的机遇，积极对接内地庞大市场与产业链，同时连结国际创新资源。

蔡杰铭表示，随著香港园区于去年12月正式开园，河套合作区正从蓝图迈向实质发展新里程。他期待与河套发展署同仁进一步深化对接，在机制创新、产业协同、生态共建等方面务实推展，拆墙松绑，推动创新要素跨境流动，共同将河套合作区打造成开辟制度与政策创新的试验田，以及世界级创新平台。

图片：创科局FB