财政预算案2026︱G19倡迟交税罚款增至15% 加征「豪车税」 港人每年一次半价医疗

新一份《财政预算案》将于本月25日发表，财政司司长陈茂波正就预算案内容咨询各界意见。立法会无党派议员协作平台「G19」今午（5日）与陈茂波会面后见传媒，表示今年共提交49项建议、涉及10个主题，为历年最多。

吁提高基本免税额至14万元

民生方面，他们建议将个人基本免税额由13.2万元增至14万元；提高迟交税项的附加罚款；研究增加子女免税额；将初生子女额外免税额延长至3年；研究增设托儿服务、乐龄产品、聘请外佣及学校书簿开支等免税额，以鼓励生育及纾缓市民税务负担；并研究将100元定额印花税的楼价上限由400万元调高至500万元等。

开源节流方面，建议配合「部门首长责任制」，深化改革公务员的表现管理及增薪点制度，以提升绩效与动力，杜绝浪费与「躺平」现象；将迟交税项附加罚款由5%（逾期6个月内）及10%（逾期逾6个月），调高至10%和15%；研究对价格超过100万港元的车辆加征「豪车税」。至于落实「无处不旅游」，则包括资助18区举办本地特色游、成立专责小组推动「游艇自由行」政策及配套、激活电影、电视及出版等传统优势文创产业，推动「文化+旅游」等。

倡迟交税不能豁免罚款

「G19」副召集人、选委界姚柏良表示，落实「无处不旅游」不是单纯刺激旅客来港消费这么简单，是希望提振本地消费，正如2003年「沙士」后曾推出的「区区有睇头 香港乐悠『游』」计划一样。他指区议会各区已设地区提振经济工作小组，应投放资源推动本地消费项目，完善本地特色旅游产品后再向游客推广。

金融界陈振英表示，近期不少市民关注公营医疗收费改革，目前已有超过10万名市民通过财政审查获豁免医疗费用，但他认为普通市民在此改革下也应享有一定豁免，建议政府考虑让全港市民每年享有一次医疗费用半价优惠，不论门诊或专科均可使用，相信能减轻部分市民的医疗负担。

对于提高迟交税罚款，他解释每年约有数万宗迟交税个案，政府惯常行使豁免权免去相关罚款，而这些个案多属习惯性迟交，因无需缴付罚款，市民宁可将款项留在自己户口。他强调交税是市民义务，将款项缴交库务处后可为政府带来利息收入，对政府财政有帮助，认为提高罚款具警示作用。

保险界陈沛良指出，自2016/17年度政府将个人基本免税额由12万元上调至13.2万元后，金额一直维持至今，认为现在是适当调整时机。若按2023/24课税年度计算，薪俸税涉及196万纳税人，政府预计将少收约9.4亿元税款，数额不算庞大，但对中产及基层市民可带来心理上的积极帮助。

「G19」召集人、体育、演艺、文化及出版界霍启刚表示，香港目前的头等大事是主动对接国家「十五五」规划，因此整份倡议书的理念均以此为目标，并紧扣香港「四中心、一高地」的定位。

