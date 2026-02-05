财政预算案2026｜陈曼琪倡投放资源举办国际法律盛事 增设托儿开支免税额及首次置业印花税豁免

由17位立法会议员组成的G19今日( 5日 )与财政司司长陈茂波会面，议员陈曼提出财政预算案建议，以「创新经济拼发展 民生福利要到位」为主题，涵盖8大范畴、48项建议，重点巩固香港国际法律及争议解决服务地位、协助中小企分享政策红利、加速北部都会区河套发展、促进年轻人向上流动，并为妇女儿童、长者、照顾者打造家庭友善环境。

投放资源举办国际法律盛事

建议重点包括投放资源举办国际法律盛事，例如国际论坛、高峰会、展览等，汇聚国际法律组织与人才，巩固提升香港国际法律及争议解决枢纽地位；专项拨款律政司建设智能化香港国际法律事务大楼；加大支援「香港国际法律人才培训学院」发展；加大支援「香港国际法律人才培训学院」发展设立「法律科技设备免税额」；支持由律政司主导的跨专业界别出海服务，以及开发香港法律执业者专属「普通法人工智能大平台」。

增加税务宽减力度 支援中产家庭 鼓励生育

她又建议增加税务宽减力度，支援中产家庭，鼓励生育，包括提高个人薪俸税宽减额度、差饷减免；提高有子女家庭免税额、延长初生子女额外免税额至三年，增设「托儿开支免税额」、「聘用外籍家庭佣工免税额」、「子女学校书簿津贴免税额」等，并宽减物业印花税，研究楼价港币500万以下征收印花税港币

100元，增设「首次置业」印花税豁免或退税措施，助力本地青年及年轻家庭「上车」。

陈曼琪认为应增拨资源予妇女事务委员会及妇女事务专员，制定「香港妇女全面发展蓝图」，完善全港托儿多元化服务；保障妇女基层中西医医疗服务，增设骨质疏松筛查等；同时建立数智化「家庭及妇女资讯平台」建设数智化一站式「家庭及妇女资讯平台」，包括如AI机器人客服，平台目前主要提供资讯分享，建议整合职业再培训补贴、育儿津贴、创业支援及职位配对等服务，令妇女能够获取更多就业创业、家庭服务的实用资讯。

增加「长者医疗券」金额至2,500元 累积金额上限增至1万港元

长者服务方面，她倡构建智慧养老，派发一次性「乐龄消费券」、设「乐龄产品子女免税额」等，并加快建设「独居长者、双老家庭数据库」和「支援照顾者资料平台」；增加「长者医疗券」金额至2,500港元，累积金额上限增至1万港元 ;「关爱基金」下设老战士关爱基金。

在拼经济谋发展方面，她建议设「中小微企购置科技设备及AI应用免税额」，鼓励中小微企升级转型，助力跨境电商业务，推广香港品牌；建设「河套新型经济国际仲裁地」，推动服务新型经济的国际仲裁规则。