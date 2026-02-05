财政预算案2026｜团结香港基金倡两蚊车每月限搭120程 交通补贴门槛提高至$600

新一份财政预算案将于本月25日发表，团结香港基金今（5日）提出18项建议，涵盖财政纪律、开源及节流三方面。基金会预测，本财政年度的综合帐目有望从上一财政年度的负803亿赤字，大幅收窄至负50至负100亿元的范围内。

倡调整公共交通费用补贴计划门槛

基金会提出「九招」以精准节流增效，建议调整公共交通费用补贴计划的门槛，由500元提高至600元，并将补贴上限下调100元至300元。至于「2元乘车优惠」拟于明年推出240程的每月上限，基金会建议，将上限下调至120程，即每日4程。团结香港基金研究经理何文懿表示，上述两项调整预计可年省6亿元。

相关新闻：财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

吁引入绩效制度 公务员薪酬调整挂钩工作表现

另外，基金会建议引入「绩效强制分布制度」，将公务员薪酬调整与工作表现挂钩，表现优秀者可「跳point」并获发奖金。医疗方面则建议将「自愿医保计划」的扣税上限由8,000元增至12,000元，并建立私营医疗收费透明化制度。

问及公务员是否「冻薪」或加薪，何文懿表示，公务员的薪酬调整设有年度检讨机制，政府会参考薪酬趋势调查，并综合考虑多项因素，相信政府将依据数据和既定机制，作出较为平衡的决定，不评论个别政策。

基金会亦提出「开源八式」拓阔收入来源，建议每年额外增加2,000伙绿置居供应，并按平均售价约250万元出售；亦建议政府改善混合业权而引致的管理问题后，研究在部分屋邨重推租者置其屋计划。

吁增六合彩奖券博彩税至30%

基金会建议六合彩奖券博彩税率由25%上调至30%，并将六合彩的派彩奖金比例由54%下调至49%。同时，将个人入息「标准税率」由现行两级制优化为三级制，首500万元维持15%，500万至750万部分维持16%，超出750万部分上调至17%。

团结香港基金副总裁、公共政策研究院执行总监水志伟表示，若建议全面落实，有望为政府带来640亿元的额外收入，并节省每年约128亿元的开支。

对于政府财政会否有「派糖」空间，水志伟表示，基金会建议精准节流，希望资源能够更有效分配给相关团体，并希望以制度改革取代补贴，「派糖」可能在中短期内提供即时帮助，但长期制度下能惠及更多人。他认为重建财政韧性本身就是最大的惠民措施，令政府未来有空间做更多事。

记者：曹露尹

相关新闻：

财政预算案2026︱G19倡迟交税罚款增至15% 加征「豪车税」 港人每年一次半价医疗

财政预算案2026｜乡议局倡向大型科企征数码税 楼市推「两级制」减首置印花税

财政预算案2026︱黄浩明倡100元印花税放宽至600万楼 检讨市建局「7年楼龄」收购政策

财政预算案2026｜自由党倡再减烈酒税 新民党提新生婴儿奖励金 第二胎加至3万