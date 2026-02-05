陈家珮提议员议案研延迟公务员退休年龄至65岁 民建联有保留吁勿操之过急

立法会大会今早（5日）续会，辩论由新民党陈家珮提出的「制订发展策略，应对人口挑战」的无约束力议员议案，并建议研究延迟全体公务员的退休年龄至65岁，以释放银发劳动力，但民建联对此有保留。

陈家珮表示，国家一直强调人口问题是全局性、长期性、战略性的问题，故必须以人口高质量的发展作为支撑，中国式现代化的战略部署，以推动新时代人口工作的成就，提醒香港在应对人口问题当中，需要树立大人口观，将投资于人及投资于物连接在一起，令发展成果更广泛、更公平地惠及全体市民。

她建议政府进一步研究放宽辅助生育服务，为有意生育的妇女提供更多支援，以营造更友善及具包容性的生育环境；推动乐龄科技的发展与应用，打造长者友善环境，以改善长者的生活质素；研究延迟全体公务员的退休年龄至65岁，以释放银发劳动力，推动银发经济持续发展；以及加强学生及在职人士的人工智能教育与技能培训，协助他们提升工作效率和适应未来高度智能化及数码化的市场环境，以应对劳动力萎缩的情况，推动社会可持续发展。

叶傲冬吁透过税务优惠 鼓励雇主提供职位

民建联叶傲冬建议政府可透过税务优惠，鼓励雇主可提供更多合适长者的兼职或弹性工作，让更多有能力、有经验、有心有力的长者投身职场，继续在社会发光发热，且作为全港最大雇主的特区政府，亦要以身作则，为年届60岁以上的银龄人士，提供良好的就业机会。

未必有体力应付纪律部队高强度工作

针对陈家珮提出研究全体公务员的退休年龄延至65岁，他首先申报太太是警务人员，并指自己与民建联对陈的建议有所保留。他解释，纪律部队是公务员团队主要组成部分，无论警务处或消防处对雇员的体能有极高的要求，年龄较大的雇员未必有足够的体力应付高强度的工作，且延迟退休年龄或会令较高层的职位流转延迟，影响团队人手培养及传承，故认为此事必须广泛咨询全体公务员及社会各界，绝不能操之过急。

孙玉菡：本港人均寿命延长及出生率持续偏低

劳工及福利局局长孙玉菡表示，本港人均寿命延长及出生率持续偏低，加上婴儿潮出生的一代人陆续步入退休年龄，本港人口持续高龄化，按统计处最新推算，2046年中人口会达到819万人，而撇除外籍家庭佣工，65岁及以上长者届时将增加至占人口36%，而劳动人口参与率亦会因而由2024年的约55%，逐步下降至2046年的52%左右。若本地劳动人口萎缩，很可能会窒碍经济增长的潜力，而长者人数持续上升，则会增加对各项安老、医疗及其他支援服务的需求。

为应对人口高龄化及人力短缺的挑战，他表示本届政府自2022年底推出一系列积极招揽人才措施，并在人才清单中加入推动「八大中心」相关的产业，清单现时涵盖共60项专业，有助广纳专才配合经济高增值及多元化发展。截至今年一月底，相关入境计划已成功吸引超过26万世界各地不同界别的人才来到香港工作和发展，当中大部分更处于职涯上的黄金年龄，七成在40岁以下。

记者：郭咏欣