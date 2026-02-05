大棋盘︱立法会质询罕有「炒车」 议员齐呼无奈 与秘书处把关尺度「微调」有关？

立法会工作之一是监察政府施政，议员可在大会提出口头或书面质询，要求政府就具体事件及政策提供资料，首任立法会主席范徐丽泰日前撰文便提到，希望议员善用质询寻求官员回应。言犹在耳，昨日立法会大会发生罕见「撞车」事件，有两项书面质询由主题、内容，以至政府回复均高度相似，白白浪费了一次质询机会。

两质询同问中大医院 医衞局回复直接「复制-贴上」

事源实政圆桌庄豪锋、选委界陈绍雄分别提出书面质询，同样追问中文大学医院财务状况，皆因政府向院方提供40亿元贷款，惟院方管理层早前公开称，如期于2028年开始还款有难度，二人追问最新财务状况、政府应对方案等。医衞局对两者的答复，用字几乎完全一样，唯一不同是回复陈绍雄时，加入一些病床使用率等数据。

秘书处有把关角色 质询内容如太相似须通知议员

根据《议事规则》，立法会主席如认为预告的质询内容，与同一次会议上其他质询的主题性质相同，可指示通知有关议员该质询或有关部分不合乎规程；换言之，秘书处对质询内容有一定把关角色。有资深议员表示，按过往做法，若同一次大会有多于一名议员质询内容相似，秘书处可能会跟他们商讨，「劝退」其中一人，再把无重复的部分合并。

庄豪锋的「师父」田北辰，过去一直追问中大医院财务安排，在院方近日发表「好难还钱」论后，持续在网上狙击；陈绍雄亦曾在财委会上追问延迟还款一事。

秘书处本周二曾发出电邮，指庄豪锋上周在衞生事务委员会会议上，已提出相同问题，当局亦详细回复，大主席已批准从该书面质询删除已提问的部分。不过庄豪锋的质询纵使经过修改，但最终仍无法避过与陈绍雄「撞车」。

上届放宽尺度 间接引致「抄功课」事件

有资深议员助理透露，过去秘书处对书面质询内容及用字把关甚严，尤其反对派用字具挑衅性，但完善选制后，有议员反映不希望修改太多，扼杀个人特色，因此秘书处亦有微调尺度，减少改动。但正因如此，后来发生时任议员林素蔚「抄功课」疑云，质询内容竟与谢伟俊8年前的质询如出一辙。另一人则指，质询或议员议案内容时有重复，但同一会议有两项书面质询「撞到应」，实属罕见。

庄豪锋向笔者解释，事前秘书处只提醒过与陈绍雄问题内容「部分相似」，笑言是「英雄所见略同」，他之后已删走部分质询内容，「佢问数字，我追问立场」；当局如何回复则无法控制，对质询最终「炒埋一碟」感无奈。陈绍雄则指，秘书处日前曾知会另一议员同样询问中大医院事宜，但无建议他修改，对于最后答案一式一样，亦感无奈。

秘书处回复指，二人质询重点不同，陈绍雄是质询医院最新营运状况和相关数据；庄豪锋重点是医院财务问题的实际数字，以及政府就医院还款问题是否有应对方案。

有议员认为，两项质询主题虽近似，但既然是同一个政策局回复，可因应提问重点作不同表述，而非直接「复制-贴上」，观感上较佳。

不过有政圈中人笑言，以往议员亦试过「自我抄袭」，例如预算案提问翻炒旧题目，改年份便「循环再用」；又指当局回复提问需时资料搜集、草拟、审核，多年前政府曾披露，一条预算案提问回复成本接近5000元，因此若要求同一答案有两种表述，不太符合成本效益。