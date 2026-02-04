中联办新春团拜大合唱 全体副局及政助出动 何启明 : 用咗3个下午一齐练习︱Kelly Online

中央政府驻港联络办「2026年新春团拜」今日（4日）在会展举行，每年都会有少量表演节目与来宾一同贺新春，今年搞搞新意思，司仪说安排了特区政府部门、中联办、驻港国安公署、外交部驻港特派员公署，以及驻港部队的同事，一同合唱《狮子山下》和《我和我的祖国》。歌声美妙、绕梁三日，大家都在享受歌曲之际，细看之下发现一众特区政府部门「同事」，竟是全体副局长及政治助理。

前排中间包括，民政及青年事务局副局长梁宏正、劳工及福利局副局长何启明、运输及物流局副局长廖振新、商务及经济发展局副局长陈百里、教育局副局长施俊辉、保安局副局长卓孝业、财经及库务局副局长陈浩濂、创新科技及工业局副局长张曼莉等。而一众政助都主要在后排，男的统一穿上黑色西装配煲呔，女的穿上藕粉色晚礼服，他们唱歌时都七情上面。

何启明在活动完结后接受《星岛头条》访问时，称这是第一次各部门人员合唱，感觉大家是「一家亲」，更引用《狮子山下》歌词：「用艰辛努力写下那不朽香江名句」，只要大家同心合力就香港就可克服各种困难。被问到练习了多久，他说因为驻港部队成员不能离开军营，大家抽了三个下午的时间到军营一同练习，感觉到所有人都是齐心努力为香港做事。

记者：郭咏欣

摄影 : 何健勇