中联办新春团拜｜李家超提香港马年四大发展方向 「一马当先」完善行政主导提升管治效能

中央政府驻港联络办「2026年新春团拜」今日（4日）在会展举行。行政长官李家超致词时称，香港在迈向「由治及兴」的征程上稳步前行，所有的成就，都是来自国家坚实支持、特区政府不懈努力、香港市民团结奋斗，彰显香港在「一国两制」下内联外通的优势。

积极打造经济发展「千里马」

李家超分享香港在马年四个发展方向，首先要「争当先驱」主动融入和服务国家发展大局，他将领导整个特区政府不同政策局和部门，主动对接「十五五」规划框架，并首次制定香港的五年规划。

其次是「奋力腾跃」，积极打造经济发展的「千里马」。特区政府将巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，全力建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，香港正加速建立国际黄金交易市场，同时推动更多高增值产业落户北部都会区。

坚持和完善行政主导 提升管治效能

李家超提到，面对地缘政治阴晴不定，全球各地都寻求安全可靠的经贸伙伴和投资机会，香港会不远千里、奔驰四海，巩固与传统经济体的联系，同时加强与新兴经济体的交往。而第三是「蹄疾步稳」，持续提升广大市民的民生福祉，当局将以更大力度帮助市民安居乐业，加强对长者、残疾人士、弱势社群等的支援，并为青年的向上流动搭建更广阔的舞台。

第四是「一马当先」，坚持和完善行政主导，提升管治效能，新一年他会带领管治团队进一步履行行政主导，促进行政立法良性互动、既互相制衡、又互相配合，让特区领辔前行，把行政主导融入治理不同的环节，进一步深化改革，把高效市场和有为政府更好结合起来，为香港拼经济、谋发展、搞建设、惠民生。

记者：郭咏欣

摄影：何健勇

