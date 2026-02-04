宏福苑大火｜梁熙立春送暖 「我爱香港协会」设专项奖助学金 单亲家庭获1万支援

大埔宏福苑火灾发生超过两个月，民建联前立法会议员梁熙趁今日（4日）立春，盼为灾民带来一点希望。他在社交平台表示，自己担任顾问的「我爱香港协会」一直与灾民同行，并特别设立「大埔宏福苑单亲家庭」奖助学金，为合资格受灾单亲家庭提供每户1万港元的经济资助，后续更有可获2,000至3,000港元的年度资助及更多支援服务等。

冀专项援助为单亲家庭提供即时经济支持

梁熙感谢民建联主席陈克勤转达，希望透过劳工及福利局主动对接合资格家庭，期望能为受影响学童的学业及成长提供适切支援，并协助其家庭尽快恢复正常生活。他亦指，火灾为受灾家庭带来沉重打击，而单亲学童更面临多重压力，希望专项援助能够为他们提供即时的经济支持，用于支援日常生活、购买学习用品、亦或是寻求心理辅导及等，帮助他们尽快稳定情绪，投入学习、安心成长，同时期望透过这份关怀，让学童们感受到来自社会的温暖与支持，勇敢面对未来的挑战。

「我爱香港协会」成立于2004年，是政府认可之非牟利慈善团体，多年来致力推广正向价值及中华传统美德，透过「关爱单亲家庭计划」向基层单亲学童提供奖助学金及多元支援，计划每年惠及逾300名学生，并定期举办各类家庭与社区活动，以促进家庭互助及推动社区关怀。梁熙呼吁，携手陪伴他们走出阴霾，一起为未来加油。

