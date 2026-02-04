北都︱陈曼琪：建设粤港澳大湾区国际仲裁枢纽 打造北都河套新型经济国际仲裁地

选委界立法会议员陈曼琪今日（4日）在立法会大会发言支持「进一步提速提效建设好北部都会区，推动香港创科产业更好落地发展」议员议案。为拆墙松绑、促进两地数据、资金和产业流通，陈曼琪自2025年起推动政府制定河套专属数据安全条例。

倡建设粤港澳大湾区国际仲裁枢纽

陈曼琪建议提供「港资港法港仲裁」的适用空间，乘内地仲裁市场的规模优势，内地企业出海所需的国际仲裁服务，建设粤港澳大湾区国际仲裁枢纽，打造河套新型经济国际仲裁地，促成内地与香港仲裁的「拼船出海」，更回应国家「十五五规划」对香港巩固提升「四中心、一高地」的部署。

陈曼琪根据她1月31日在香港大学法律学院主办的研讨会上发布的研究报告，在立法会提出建议，包括：规则创新：针对数字金融、生物医药、低空经济等新兴领域，研发专门《河套国际仲裁规则》，甚至用低空运输交达司法仲裁文书，输出适应创科经济的中国「国际方案」。另建议融合服务窗口：提供综合便捷线上平台、大湾区专家库共用、线上线下庭审融合的一站式服务，展现「一国两制」下的协作优势。

建议打造北都河套新型经济国际仲裁地

她又提倡内外联通枢纽：依托香港的国际公约网络与内地的司法互助安排，确保裁决在全球及内地的高效执行，连接中国与国际市场。最后可复制路径：如河套国际仲裁枢纽成功实践，将形成香港和内地仲裁机构出海路径。

陈曼琪表示，当前正是把握北都机遇、打造北都河套新型经济国际仲裁中心的良机，香港可借此吸收内地庞大仲裁市场，吸引内地仲裁机构落户北都、设立分支机构，吸纳内地及国际客户与仲裁案件到北都河套，巩固并提升香港的国际法律及争议解决服务中心地位。