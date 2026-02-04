中联办新春团拜︱周霁信港能更好统筹发展和安全：宁做艰难改革者 不做安逸停滞者

中央政府驻港联络办「2026年新春团拜」今日（4日）在会展举行。中联办主任周霁致词时称，新一年相信香港一定能坚持和完善行政主导，新一届立法会支持政府不缺位、监督政府不越位，行政与立法良性互动，合力提升特区依法治理的效率。

周霁回顾香港去年成就 称东方之珠更璀璨

他续称，国家主席习近平一直牵挂著香港发展和使命，强调支持香港更好融入和服务国家发展的大局，指引香港游子之心迈出新的步伐，而过去一年香港经济发展持续向好，民生不断改善，香港亦坚决维护国家主权、安全、发展利益，各界齐心协力迎挑战，携手并肩护家人，社会保持和谐稳定。

他指这一年一系列的盛世峰会成功举办，国际社会和投资者普遍看好香港，而另外的游客纷至沓来，香港蝉联全球最自由经济体，世界竞争力，金融中心指数，世界人才均在世界排名前列，五所高校稳居世界百强，再加上国际调解院在港揭牌运行，为解决国际争端提供了中华民族和合的智慧，形容东方之珠正焕发出更加璀璨夺目的光束。

周霁：只要弘扬狮子山精神 便可踏平崎岖

他认为香港近年发展成就，是得益于「一国两制」的方针制度优势，得益于中央政府和祖国内地的大力支持，得益于社会各界人士戮力同心、团结奋斗，形容不会忘记山东舰航母的编队在访港中万众瞩目，维港两岸激荡家国情怀；亦不会忘记第八届立法会选举成功举行，从百岁的老人到青年都踊跃为香港未来投票，为高质量民主再谱新篇。

他更称不会忘记大埔火灾后，社会各界守望相助，共同度过多个未眠之夜，汇聚起共克时艰的强大正能量。周霁坦言这一幅幅难忘的画面，启示香港只要始终弘扬「狮子山精神」、同舟共济、无畏无惧，可踏平崎岖，香港「由治及兴」的征途上就没有甚么克服不了的困难，就没有甚么攀登不了的高峰。

宁做艰难改革者 不做安逸停滞者

他又称，「路虽远、行则将至，事虽难、做则必成」，新的一年，相信香港一定能坚持和完善行政主导，新一届立法会支持政府不缺位、监督政府不越位，行政与立法良性互动，合力提升特区依法治理效能。他相信香港一定能主动对接国家「十五五」规划，深度参与大湾区建设，在融入和服务国家发展大局中，实现自身更好发展。他坚信香港一定能更好统筹发展和安全，因地制宜培育新质生产力，宁做艰难改革者，不做安逸停滞者， 扎实推动经济高质量发展。他认为发展的红利、治理的成效、安全的保障，最终都会转化为全体香港市民的共同福祉。

记者：郭咏欣

摄影：何健勇