中大医院｜田北辰质疑财政预测误差严重 倡政府考虑收回以私家模式营运

中文大学医院财政状况一直引起关注。实政圆桌召集人田北辰今日（4日）在社交平台发文，质疑中大医院的财政管理能力，指该院去年提交的营运预测与实际结果出现严重落差，误差高达1亿3100万港元。他认为政府必须预先制定备用方案（Plan B），考虑收回医院以私家模式营运，以免问题无限期拖延。

田北辰指，中大医院于去年2月向立法会要求将还款期再顺延3年至2028年，当时他已质疑院方的财务推算并不现实。院方当时预测2024/25财政年度下半年能转亏为盈，录得2,300万港元盈利，从而将全年亏损缩减至5,400万港元。

中大医院上年度蚀1.85亿港元。资料图片

田北辰指，实政圆桌议员庄豪锋今日在立法会提问有关中大医院财政，结果最新公布的数据证实了自己的担忧，2024/25年度下半年实际录得亏损1亿800万港元，全年实际亏损达1亿8,500万港元，与院方去年推算的数字相差1亿3100万港元，情况「离谱」。

他又指，立法会此前已批准还款期延至2028年，决议无法撤回，若医院继续以这种态度进行财政预测，极有可能在2028年前再次编造「收支平衡」的假象，从而要求「再拖3年」开始还债。