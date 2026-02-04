何君尧初尝「大主席」滋味？ 一原因陈振英「坐正」主持大会｜Kelly Online
立法会会议厅内正中位置一向是立法会主席的座位，根据惯例与《议事规则》，除主席外，其他人士均不可坐在该座位上。选委界议员、内会副主席何君尧在今日（4日）大会讨论议员议案时，第一次坐上主席位；而内会主席陈振英亦代替立法会主席李慧琼主持今早前厅交流会及大会。
原来身兼全国人大常委的立法会主席李慧琼今早离港赴京出席人大常委会，缺席前厅交流会及大会会议，所以前厅交流会及立法会大会分别由陈振英及何君尧主持。
立法会会议座位表
立法会会议的座位表一向有规有矩。立法会主席于会议厅的主席台上主持立法会会议时，其余89名议员于会议厅内也有指定座位，他们坐在主席左方和前方的座位。
至于官员出席立法会会议时，则会坐在主席右方的座位，其中第一行由左起分别是政务司司长、律政司司长及财政司司长的座位，其他官员则没有指定座位。
现有主席座椅背后木板镶有国徽及区徽
至于主席位置，回归前的立法局主席座位上，刻有圣爱德华皇冠，该座位已于1997年6月30日后送交香港历史博物馆。现有主席座椅背后的木板镶有中华人民共和国国徽，及香港特区的区徽。
记者：李健威
