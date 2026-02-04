Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁烟｜议员倡公共地方设指定吸烟区 配合盛事活动 大维修住宅内部可列禁烟范围？

政情
更新时间：15:28 2026-02-04 HKT
发布时间：15:28 2026-02-04 HKT

去年立法会通过《2025年控烟法例（修订）条例草案》，包括扩大禁烟区。立法会今日（4日）讨论有关控烟措施的口头质询，有议员倡在公共地方设立指定吸烟区，以配合文化体育盛事的举行。政府回应称，目前没有科学证据支持指定吸烟区，能保护市民免受二手烟的人伤害，又称担心会令公共区域吸烟的行为「重新正常化」。至于为何不立法打击「火车头」，政府指执法有困难。

政府：打击「火车头」执法困难 

提出质询的选委界议员何敬康指，现时法定禁烟区扩大至指定处所出入口3‍米范围内的公众地方，但社会有意见认为，为平衡各方需要和配合文化体育盛事的举行，政府应在公共地方设立指定吸烟区。

政府回应指，文化体育活动不但有益身心，更可发展成盛事经济，文化盛事与无烟之都相辅相成，全球不吸烟人口远多于吸烟人口，参与文化盛事者亦应以不吸烟者为多，称无烟环境才能提升市民和旅客盛事的体验。

至于为何不推动立法打击「火车头」，政府称明白社会对「火车头」的意见，惟因为难以判断吸烟人士是步行或原地踏步，加上香港人口密集，执法上可能出现问题，故政府采用扩大禁烟区，以处理「火车头」问题。

正维修屋苑住宅内部列禁烟范围？政府：不包括私人住宅

选委界苏绍聪问到，当局会否立法规管从窗口「伸烟出去」的行为。政府表示，会按其所在地方执法，举例若驾驶人士处于室外空间且并非禁烟区，就不会违法，若身处室内范围在停车场，则会执法。

另外，劳福局局长孙玉菡昨日（4日）指，拟修例将地盘吸烟罚则定为3000元定额罚款。被问及政府会否考虑研究将正维修的屋苑住宅内部列为禁烟范围。政府表示，室内公共范围不论屋苑是否在维修期间，均属于禁烟范围，惟法例不包括私人住宅单位，是政府基于「私人地方的个人生活」、执法困难所作的决定，劳福局于是次修例中会参考上述经验，豁免维修地盘中有人居住的单位。

自由党邵家辉则指，不少承建商对在地盘吸烟可罚承建商最高40万元有忧虑。孙玉菡称，执法时将考虑承建商有否采取合理措施确保地盘禁烟，如张贴足够告示等，若已采取合理措施便不会贸然检控。至于有工友认为地盘部分禁烟「家规」不合理，孙玉菡指，规定属于劳资双方在雇佣条例中的规定，若工友认为不合理，劳工处可帮忙调停。

记者：林彦汛

相关新闻：地盘禁烟｜工友不满罚款15万太极端 政府拟改定额罚款3000元 劳福局：与公众地方吸烟罚则看齐

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
5小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
7小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
7小时前
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
6小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
9小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
23小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
22小时前