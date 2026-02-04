禁烟｜议员倡公共地方设指定吸烟区 配合盛事活动 大维修住宅内部可列禁烟范围？

去年立法会通过《2025年控烟法例（修订）条例草案》，包括扩大禁烟区。立法会今日（4日）讨论有关控烟措施的口头质询，有议员倡在公共地方设立指定吸烟区，以配合文化体育盛事的举行。政府回应称，目前没有科学证据支持指定吸烟区，能保护市民免受二手烟的人伤害，又称担心会令公共区域吸烟的行为「重新正常化」。至于为何不立法打击「火车头」，政府指执法有困难。

政府：打击「火车头」执法困难

提出质询的选委界议员何敬康指，现时法定禁烟区扩大至指定处所出入口3‍米范围内的公众地方，但社会有意见认为，为平衡各方需要和配合文化体育盛事的举行，政府应在公共地方设立指定吸烟区。

政府回应指，文化体育活动不但有益身心，更可发展成盛事经济，文化盛事与无烟之都相辅相成，全球不吸烟人口远多于吸烟人口，参与文化盛事者亦应以不吸烟者为多，称无烟环境才能提升市民和旅客盛事的体验。

至于为何不推动立法打击「火车头」，政府称明白社会对「火车头」的意见，惟因为难以判断吸烟人士是步行或原地踏步，加上香港人口密集，执法上可能出现问题，故政府采用扩大禁烟区，以处理「火车头」问题。

正维修屋苑住宅内部列禁烟范围？政府：不包括私人住宅

选委界苏绍聪问到，当局会否立法规管从窗口「伸烟出去」的行为。政府表示，会按其所在地方执法，举例若驾驶人士处于室外空间且并非禁烟区，就不会违法，若身处室内范围在停车场，则会执法。

另外，劳福局局长孙玉菡昨日（4日）指，拟修例将地盘吸烟罚则定为3000元定额罚款。被问及政府会否考虑研究将正维修的屋苑住宅内部列为禁烟范围。政府表示，室内公共范围不论屋苑是否在维修期间，均属于禁烟范围，惟法例不包括私人住宅单位，是政府基于「私人地方的个人生活」、执法困难所作的决定，劳福局于是次修例中会参考上述经验，豁免维修地盘中有人居住的单位。

自由党邵家辉则指，不少承建商对在地盘吸烟可罚承建商最高40万元有忧虑。孙玉菡称，执法时将考虑承建商有否采取合理措施确保地盘禁烟，如张贴足够告示等，若已采取合理措施便不会贸然检控。至于有工友认为地盘部分禁烟「家规」不合理，孙玉菡指，规定属于劳资双方在雇佣条例中的规定，若工友认为不合理，劳工处可帮忙调停。

记者：林彦汛

相关新闻：地盘禁烟｜工友不满罚款15万太极端 政府拟改定额罚款3000元 劳福局：与公众地方吸烟罚则看齐