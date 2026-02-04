何时规管电动可移动工具？ 运物局：拟今年修例 须获认证贴二维码标签

电动单车、电动滑板车等电动可移动工具，近年在港越趋普及，惟按目前法例，这些工具在法律上视为「汽车」，在行人路、单车径使用属违法。新界北立法会议员谭镇国今日（4日）在立法会大会上提出口头质询，询问规管电动可移动工具的立法工作进度及详情，及该等工具的认证标准将于何时推出及生效。运输及物流局局长陈美宝表示，计划今年修例规管，包括容许在合适的单车径行驶，使用者未来须年满16岁及佩戴头盔。

容许在指定范围内安全使用

陈美宝表示，留意到电动可移动工具在世界各地日趋普及，计划在今年立法并推出规管的安排，以容许市民在指定范围内安全使用，作为首程或尾程的短途出行方案。陈美宝指，此举可配合新发展区的单车径网络，为市民提供绿色低碳的出行选择。

陈美宝指出，按目前法例，在行人路、单车径使用该类工具属违法。警方数据显示，相关拘捕人数由2024年的647人，增至2025年的760人。同期，涉及电动可移动工具的交通意外亦由3宗增至8宗；火警事故则有12宗及17宗，主要由电力故障引致，反映有需要加强规管。

正与生产力促进局拟订细节

陈美宝透露，规管架构核心为设立一套产品认证机制，运输署正与生产力促进局拟订有关细节，获认证的产品将贴上二维码标签以供识别。她强调，电池安全是认证的关键，特别是针对锂离子电池的易燃风险。署方会参考内地及国际标准，要求产品通过过度充放电、短路、防御过热及撞击等多项测试。当局亦正探讨将不易燃的半固态及固态电池纳入认证计划。

使用者须年满16岁及佩戴头盔

至于使用者，陈美宝明确指出，未来必须年满16岁、佩戴头盔，并只能使用合规格的产品。当局亦会联同警方及道路安全议会加强宣传教育，并在推出规管后发出实务守则，灌输正确驾驶态度。政府计划今年内，将最新的立法建议咨询立法会交通事务委员会。

谭镇国指近日曾发生电池充电时短路爆炸的意外，追问政府在完成相关立法工作前，有何措施减少涉及该等工具的意外，会否先进行先一步规管。陈美宝表示，已指示部门在筹备新法例同时，积极研究能否透过现行法例或行政手段，实施更严格的临时规定。部门将会借鉴内地城市在产品认证和预防火灾安全隐患方面的做法。

记者：李健威

