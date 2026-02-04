渣打马拉松扩规模？罗淑佩：田总已成立小组研究 江旻憓倡结合美食吸旅客

上月举行的香港马拉松录得破纪录近12万人报名，但名额只得7.4万个，坊间有呼声要求分两天举行，让更多跑手有机会参与。立法会今日（4日）讨论有关渣打香港马拉松的口头质询，文体旅局局长罗淑佩指，渣马属成功的大型体育盛事，政府支持田总持续举办和在可行情况下扩大赛事规模。局方已要求田总就推动渣马发展方向作出研究，田总现已成立专责工作小组展开工作，期望田总能在数月内提交具体计划书。研究内容包括，项目是希望向更高级别赛事，抑或增加参加名额，以嘉年华与众同乐方向发展等。

政府：可考虑嘉年华方向发展 田总数月内交计划书

提出口头质询的议员杨永杰问到，政府会否与田总商讨增加渣马赛事日子及组别，以扩大赛事规模。罗淑佩指，渣马参加人数由1997年首届约1000人，增至2026年约7万4千人，显示赛事的吸引力不断提升，渣马属成功的大型体育盛事，既能带动旅客访港增加消费，亦能推广香港整体的体育氛围，当局支持田总持续举办和在可行情况下扩大赛事规模。

罗淑佩认为，田总在筹划及推动赛事发展时，需考虑赛事发展目标，即是否提升赛事专业水平，以达至更高级别赛事，或提升市民的参与程度，并增加名额，以嘉年华与众同乐方向发展。虽则两者非不能共存，但清晰的方向对渣马发展重要，局方已要求田总就推动渣马发展，包括上述两个目标，积极研究并提出建议，目前田总已成立专责工作小组展开工作，期望田总能在数月内提交具体计划书，政府会在当中提供意见及支援。

江旻憓倡结合美食活动 吸引旅客留港消费

她提到，政府同意田总在渣马未来发展亦考虑更多可能性，包括赛道、举行时间、参与人数等，政府亦欢迎不同跑步比赛和活动能利用地标性海滨地段，当局亦已要求田总就专责工作小组审视不同方案，并就赛道情况、气候条件、跑手体验、安全考虑、对市民日常影响等因素作评估。就推动渣马落实成世界马拉松大满贯赛事，她指如果马拉松最高级别赛事能在港举行，对本港国际形象、旅游发展有积极作用，田总需研究发展方向，如希望向更高水平赛事进发，需研究达标可行性，期望田总尽早订立方向，以便政府提供相应支持。

旅游界江旻憓问到能否将美食活动结合马拉松，以吸引旅客多留香港消费。罗淑佩指，马拉松为其中一个可以将体育旅游融合的盛事，认为可一如其日前的访问所述，将香港特色加入马拉松中。对于网上有意见批评向跑手提供奶茶并不合适，罗淑佩澄清自己当日所指的，并非向精英级别运动员提供上述安排，但可考虑向以游客身份来港感受马拉松的跑手，提供类似安排。她又举例法国波尔多都有「红酒马拉松」，又称在跑步赛事中让选手体验香港美丽的夜景亦为可行方向。

选委界魏明德建议政府考虑与更多机构合作，增加渣马的参与人数。罗淑佩表示，若在现时基础下增加个别组别名额，必然有个别的名额需要牺牲，如果赛道未有大修改，日数维持一样的话，对大额增加人数有所怀疑，认为现时7万4人的参加名额已达极限；不过如探讨方向为增长举办日数或时间，赛道可有大修订，则会考虑上述建议。

另外，政府去年8月提供改革「M品牌」方案，罗淑佩透露，当局已就2025/26至2027/28年度的活动收到约50个申请，当中约一半已有结果，相信对香港未来两年的经济有拉动作用。

记者：林彦汛

