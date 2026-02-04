Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劳福局：为300户高风险照顾者家庭试装智能意外侦测系统 争取第三季或之前完成安装

政情
更新时间：12:46 2026-02-04 HKT
发布时间：12:46 2026-02-04 HKT

有立法会议员关注当局如何完善社区的支援长者网络。劳工及福利局局长孙玉菡透露，去年《施政报告》中宣布，当局今年将在300户高风险照顾者家庭试点安装智能意外侦测系统，以加强对照顾者的支援，达致即时侦测、及早介入及迅速援助，当局预期最快于今年首季公布详细安排，并争取于第三季或之前完成安装，而参与试点计划的家庭将获豁免所有费用，政府亦会委托大学评估计划成效，作为日后持续推行及调整或改进措施的参考。

有关照顾者支援数据平台，孙玉菡亦称，劳福局及社署于去年7月推出两项试点计划，包括其中一项与房屋署合作，旨在为尚未获得社会福利服务支援的高风险群组建立社区支援网络，目前透过整合两部门的数据，当局识别出部分高龄而缺乏社区支援的独居或双老长者家庭，以及长者照顾者及残疾人士照顾者的高风险家庭，并派出照顾队联络及探访，提供照顾及适切支援。

已联络或探访逾2.7万户高风险家庭

局方指，计划已于去年9月由观塘及沙田扩展至全港十八区，而截至去年12月底，照顾队已联络或探访逾2.7万户高风险家庭，作出逾1800宗福利服务转介，并按需要协助他们申请紧急呼援系统。

另一项试点计划是当局于去年7月建立「照顾者支援数据平台」第一期，目的是为住院照顾者提供紧急支援，协助他们在家中照顾受照顾者，当局初步已整合社署、医管局及房屋署的数据，当社署透过医管局的通报机制得悉有照顾者住院，相关家庭可能出现照顾风险时，社署会安排人员主动联络受照顾者，并按其需要提供紧急支援，例如暂托服务及送餐服务等，以达致及早介入。

系统将逐步扩展覆盖至「三无」大厦

他表示，截至去年12月底，社会福利署已联络逾3100宗照顾者个案，其中三宗被识别为需要即时紧急支援的个案。其余个案则获提供社会福利单位的联络资料，以便在有需要时获得支援。展望未来，政府将系统化有关数据库并逐步扩展覆盖范围，下一步目标是纳入居于香港房屋协会出租公屋及「三无」大厦的高风险家庭。

记者：郭咏欣

相关新闻：

「高风险照顾者资料库」试点拟拓18区

照顾者资料库今起试行近万人受惠
 

