前厅交流会︱新一届议会首次举行 陈茂波带队商讨如何主动对接「十五五」规划

新一届立法会开局至今已经一个月，前厅交流会今早（4日）首次举行，由财政司司长陈茂波带领，分别就本港如何主动对接国家「十五五」规划，及应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位进行讨论。

讨论包括对接「十五五」及提升香港国际地位

由于身兼全国人大常委的立法会主席李慧琼离港赴京出席人大常委会，今次前厅交流会由内会主席陈振英主持。

前厅交流会分两个讨论小组，当中由财政司副司长黄伟纶、发展局局长宁汉豪及创科局局长孙东在推进产业发展方面，香港可如何更好融入和服务国家发展大局，以主动对接十五五规划与议员交流；财库局局长许正宇、运物局局长陈美宝、商经局局长丘应桦则探讨香港应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位。

运物局局长陈美宝离场时未有回应传媒提问有关何时删除安全带法律条文。

记者：李健威