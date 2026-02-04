Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前厅交流会︱新一届议会首次举行 陈茂波带队商讨如何主动对接「十五五」规划

政情
更新时间：10:16 2026-02-04 HKT
发布时间：10:16 2026-02-04 HKT

新一届立法会开局至今已经一个月，前厅交流会今早（4日）首次举行，由财政司司长陈茂波带领，分别就本港如何主动对接国家「十五五」规划，及应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位进行讨论。

讨论包括对接「十五五」及提升香港国际地位

由于身兼全国人大常委的立法会主席李慧琼离港赴京出席人大常委会，今次前厅交流会由内会主席陈振英主持。

前厅交流会分两个讨论小组，当中由财政司副司长黄伟纶、发展局局长宁汉豪及创科局局长孙东在推进产业发展方面，香港可如何更好融入和服务国家发展大局，以主动对接十五五规划与议员交流；财库局局长许正宇、运物局局长陈美宝、商经局局长丘应桦则探讨香港应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位。

运物局局长陈美宝离场时未有回应传媒提问有关何时删除安全带法律条文。

记者：李健威

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
20小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
16小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
21小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
17小时前
路透社/Alamy 示意图
亿万富豪动「阴茎增大手术」猝死  验尸报告揭案情大反转
即时国际
4小时前
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
2小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
21小时前
立春｜8大 立春禁忌 做错无运行 犯太岁+一类人要躲春 / 立春开运法增财运｜农历新年习俗
亲子
2026-02-03 07:15 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
21小时前