议政随想︱范骏华：《议员新角色‧新征程》

第八届立法会正式运作以来，展现了崭新气象和积极变化，这既是「一国两制」原则下践行「爱国者治港」的生动体现，同时亦标志着香港正朝着高效务实、高质量民主的新方向阔步前行。作为本届立法会新任议员，亦是选委界唯一的执业会计师，我当然明白议员角色不仅承载荣誉，亦更身负重任。

当前香港迈入由治及兴新阶段，国家「十五五」规划、「一带一路」倡议及粤港澳大湾区建设，都为香港带来庞大机遇。青年作为新世代生力军，是拉动经济增长与内需循环的核心引擎，故他们的成长轨迹始终与国家发展脉搏同频共振。过去我一直积极参与各项青年事务，亲身引导青年明晰国情脉络与国安核心要义。另一方面亦以香港棒球总会永远名誉会长的身份积推动体育普及化、经济化，争取香港文体事业发展更为多元，这些经历都有助我于议会内外做好倡议者和协调者的角色，说好香港故事。

在经济转型关键期，执业会计师出身的我当然特别关注推动产业多元发展。我期待政府搭建高效创科对接平台，深化与「一带一路」沿线国家及新兴经济体合作，助力企业把握技术、资源与市场机遇之余，协助内地企业「并船出海」，拓展国际市场，持续巩固香港国际金融易中心地位。

新角色伴随新使命，前路任重道远。站在新的起点，我定必践行行政长官李家超对良政善治的殷切期望，以特区政府坚定伙伴的身份，维护行政立法良性互动。用自身积累团结社会各方力量，以更好发挥香港「一国两制」优势，为社会长远繁荣与民生福祉落力贡献。

范骏华

第八届立法会正式运作。资料图片