大棋盘︱新议会首办「学习会」 议员盼以安全带风波为戒 「别为个人政治前途失却监察功能」

立法会主席李慧琼上任后有不少新搞作，本周一首次与议员举行「学习会」，一同学习中央港澳办主任夏宝龙有关「坚持和完善行政主导」的发言。今次学习会正合其时，事关近日爆出安全带规例「立错法」风波，除了行政部门要「孭飞」，立法会的把关角色亦备受质疑。据闻，多名有份发言议员都提到，今次事件为议会带来深刻教训，盼引以为戒。

在高举「行政主导」的新时代，议员支持政府施政是理所当然，但如何做到监督不越位，为政府「补台」甚至协助纠正错误，而非一味求快，对代议士而言不易拿捏。

逾20名议员发言 半数人提及「安全带之乱」

李慧琼昨日发帖提及，在学习会上期望与议员一起做好五大工作，包括认真做好审议法例工作、切实做好调研、多「落区」等，强调「议员既要妥善监督把关，有需要时亦要协助政府补位，务求法例更具操作性，利民而非扰民」。究竟安全带立法为何会甩辘，至今仍未有权威说法，只见有议员自认责无旁贷，亦有人质疑运物局、律政司涉及行政失误。李慧琼的帖文留言，几乎一面倒是「负评」，质疑为何立法会未有把好关。

据闻，前日的学习会约有20多名议员发言，包括政党代表，其中卷入逆线行车风波的新民党陈家珮，再次向同僚致歉，承诺会维护议会形象。至少一半发言议员，包括李慧琼在内也有提及安全带风波，席间有人承认事件动摇市民对立法会信心，期望大家以此为鉴。据知亦有议员提到，安全带事件政府工作确有不足，但既然行政立法同坐一条船，不宜落井下石再苛责，而是建设性地点出问题，共同构思解决方案。

有新丁议员表示，妥善把关法例确保不过度扰民，是议员职责，相信经过今次事件，审议法案时会金睛火眼看清楚条文，如有问题向官员问清问楚。

事有凑巧，首任立法会主席范徐丽泰昨在报章撰文，向议员提3点看法，包括重视审议条例草案，平衡各方利益，使条文符合初心，「一条法律影响千家万户」。全文只字未提安全带风波，但意思清晰不过。有议员指，范太文章其实等同她早前在研讨会的发言稿，只是文首加上一些背景，当时风波还未发酵，笑言范太是「神预测」。

多名议员认为，应该以「安全带之乱」为戒。资料图片

建制中人：不要为个人政治前途 失却议会的监察功能

有建制中人不讳言，上届立法会是完善选制后首届议会，一直标榜高效、高质审议法案，但若然过于讲求效率及配合，甚至以「快」作为某种KPI，难保不会出事。他认为一众议员要更好把握民意，不要太多瞻前顾后，或担心个人政治前途，而失却议会的监察功能。

新议会开局后，除了学习会、内部工作交流会，李慧琼又预告会建立有效应对机制，协助政府反驳海外失实及抹黑言论，议会联络小组将是主力，莫非是「立会版反驳队」？

小组主席梁美芬表示，以往小组多做外访考察工作，未来要更主动对外说好「一国两制」故事，包括邀请驻港领事、商会或代表团到立法会交流，「唔系净系食饭social」，而是先做实沟通基础，再决定外访地点，推动建设性交流。她指部分海外国家对香港有错误理解，澄清和反驳是应分，但新机制是希望做「友谊队」，扩大朋友圈。

聂风