简约公屋︱议员倡部分改划长期安置资源 何永贤：不排除任何可能性

立法会房屋事务委员会今日（3日）举行会议。有议员提出，将部分简约公屋改划为长期安置资源，容许受公屋重建或市区重建影响的市民，作临时入住之用。房屋局指，社会需求不断改变，目前不会排除任何可能性，又指本届政府上任至今收回约9,800个公屋单位，节省约98亿元。

滥用公屋︱收回9800单位 节省98亿元

房屋局局长何永贤表示，政府近年致力加大出租公屋、资助出售房屋供应，令中低收入家庭有更多机会置业。政府亦没有忘记有很多市民等待上公屋，以往供应量较少，但这3年来当局完全改变「头轻尾重」的情况。她提到，未来10年有29.4万个公营房屋，2.1万个过渡性房屋，至今已有逾1.9万个；3万个简约公屋，至今已有9,500个，今年会有余下2万多个。现时公营房屋轮候时间由高位的6.1年，缩短至5.1年，当局目标为缩短至4.5年。

房屋局副秘书长章景星表示，富户政策是为了确保公屋资源得到合理运用，加速公屋流转，目前有4.8万富户，占总体6%。在政府多重措施下，滥用公屋收回单位逐年上升，至今已收回9,800个公屋单位，节省约98亿。

民建联郭芺蓉指，简约公屋在满足短期房屋供应缺口后，能否安排部分在市区、交通方便的单位，改划为长期安置资源，容许受公屋重建或受市区重建影响的市民临时入住。她又问到当局能否容许改建荃湾区内的老旧工厦成为过渡性房屋，安置区内有需要居民。

欢迎完整业权工厦改装成住宅

何永贤称，部分简约公屋用地用的时间可能会较长，部分5年后便要考虑其他用途，而社会需求不断改变，目前不会排除任何可能性。她又称目前油塘有工厦会改作过渡性房屋，但该单位只由一名业主持有，称如果工厦业权分散，工厦内可能有其他工业活动，有危险品等，则难以容许市民在同一大厦居住，强调欢迎完整业权的工厦改装成住宅。

民建联植洁铃问及当局会否考虑与房协或市建局商讨，将两个机构发展的资助出售房单位，纳入「白居二」计划中。何永贤表示，现时资助出售单位已进入一个完全不同的局面，每年供应量有约1.2万个单位，相信有意购买资助出售单位的市民都多了不少机会。

当局今年内研究重推租置计划

政府早前表明会就重推租置进行研究，民建联陈学锋关注研究的时间表。何永贤表示，社会对租置计划的意见多元，有市民希望有租置计划，亦有团体认为要考虑公共资源的运用。她指，租置计划下的39条屋邨，暂时仍有3万个单位未出售，政府要思考如何处理有关单位、是否应选取新项目放在租置计划内等议题，当局会在今年内推出研究。

另外，九龙中杨永杰指，新居屋屋邨的设计应与时并进，如门禁系统、信箱等设施，政府应考虑推动这些设施的智能化。何永贤表示，根据市民的需求，未来或许会有开放式厨房的房型选择，而政府也在推进关于智能化屋邨设计的研究，未来会公布更多研究成果。

记者：林彦汛、周育莹

相关新闻：

租置计划│房委会最新调查 : 仅12%租置户有意购买单位 跌5个百分点 楼龄旧是主因

房屋局盘点2025年工作 公屋轮候时间降一年 打击滥用公屋省96亿