夏宝龙讲话｜立法会办「学习会」 李慧琼促议员妥善监督把关：务求法例「利民而非扰民」

中央港澳办主任夏宝龙早前发表讲话，强调要坚持及完善行政主导，行政、立法、司法「同唱一台戏」，互不拆台。立法会昨日举行「学习会」，主席李慧琼会后表示，期望与议员一同做好五项工作，包括加强学习、做好审议、深入调研、多「落区」及反驳海外失实言论。李慧琼指，大家均认同行政主导是贯彻《基本法》下香港政治体制的重要原则，根源于《宪法》，是维护国家及香港特区整体利益、确保「一国两制」行稳致远、促进香港良政善治最合适、最有效的体制。会上有23位新任和连任议员踊跃发言，大家都深受裨益。

李慧琼冀议员做好5方面工作：认真审议法例

李慧琼表示，期望与议员一同做5方面工作，第一是不断学习，厚植家国情怀。她希望日后可定期举行学习会，与议员一同掌握中央的指导思想、国家和香港的重大发展策略和理念，以提升理论基础。这有助立法会支持配合、监督促进特区政府更好施政。

第二是议员必须集中精力，认真做好审议法例的工作，立法会的核心工作就是立法。议员既要妥善监督把关，有需要时亦要协助政府补位，务求法例更具操作性，利民而非扰民。

第三是议员须切实做好调研工作，没有调研便没有发言权。既要向政府提供贴地而有效的建议，亦要协助政府向市民或业界解说政策，加强沟通，凝聚共识，做好桥梁角色。

李慧琼指，大家均认同行政主导是贯彻《基本法》下香港政治体制的重要原则，根源于国家《宪法》。立法会主席李慧琼FB图片

李慧琼亦期望与议员一同做好5项工作。立法会主席李慧琼FB图片

李慧琼亦期望与议员一同做好5项工作。立法会主席李慧琼FB图片

推动议员建立有效应对机制 反驳海外抹黑

第四是议员要多「落区」，深入了解民心民情。她欣见每一位议员已开设Facebook专页，加强与市民沟通交流，亦期望每一位议员都尽快开设地区或业界办事处，更有效服务市民，在过程中如遇到问题或困难，我乐意尽力协助；及

第五是对于部分海外政府或议会对香港不时作出的失实及抹黑言论，立法会有责任协助中央和特区政府作出有力反驳及澄清，并会推动议员建立有效应对机制，全力维护香港的国际声誉。

李慧琼最后强调，行政立法同坐一条船，都是特区管治团队的一份子，荣辱与共，「大家都要有主人翁心态，有大局观，做到支持政府不缺位、监督政府不越位，在促进香港良政善治的过程中，成为参与者、促成者和贡献者。」