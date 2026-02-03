Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

范徐丽泰︰审议法案须平衡各方确保条文符合初心 「一条法律影响千家万户」

政情
更新时间：11:13 2026-02-03 HKT
发布时间：11:13 2026-02-03 HKT

立法会前主席、前全国人大常委范徐丽泰今日（3日）在报章撰文，谈及议员如何发挥立法会角色，指出议员应履行3项职能，其中包括重视审议条例草案，在法案委员会逐条审议条例草案过程中须逐个考虑各方面意见，达成各方都可接受亦可行的方案，工作需平衡各方利益，使条文符合订立条例初心，并行之有效。

立法会工作是议员「主职」

港澳办主任夏宝龙早前在全国港澳研究会专题研讨会发表讲话，指香港实施行政主导，又对立法会议员提出5点期望。她指在回归后至2020年，香港立法会跟特区行政机关的关系，给大众的印象「是制衡多于配合」，一些「所谓民主派」，在外部政治势力及别有用心的传媒指点和协助下，批判特区官员以至特首，建制派亦深受其害，其后更变本加厉。在《香港国安法》及「完善选举制度」后，官员和议员都须爱国爱港、目标一致，互相配合的情况自然较多；互相制衡依然存在，但是合情合理地进行。

范徐丽泰亦对立法会议员履职有3点看法，一是应成为政府与市民之间的桥梁，立法会议员须尽力将政府政策、法律草案和条例向市民解释，并在搜集民意后，向政府反映，再将政府的回应，回馈选民。

相关新闻：

夏宝龙向议员提5点期望：树立良好形象 三权「同唱一台戏」多补台、不拆台

她强调议会内立法会议员要审议条例草案、准备质询、草拟议案及修正案、参加辩论等。指「要做一个尽责的议员，必须把这项工作放在首位。」强调立法会工作是议员的「主职」。

善用质询及议案 用有趣方式向选民解释

范徐丽泰指，议员应善用质询及无法律效力的议案辩论。利用口头及书面质询，将政府政策的有利性和必要性告诉市民；并用无法律效力的议案，通过表达意见和建议，以及政府官员的回应，协助市民进一步了解因由，及不同方案的优劣，因了解而增加认同度。其后，在自己的选区、组别和群组内，用较有趣方式传播信息，并再次听取反应，帮助政府进一步了解民意。

形容一条法律影响千家万户

范徐丽泰指议员亦须重视审议条例草案，参与法案委员会。法案委员会是逐条审议条例草案，过程中须逐个考虑各方面意见，达成大家都可接受亦可行的方案。该项工作需平衡各方利益，使条文符合订立条例的初心，并能够行之有效。

她续指，审议法案工作细致且需时较长，曝光率很低，却是立法会主要职责，形容一条法律影响千家万户；强调香港法治基础，就是公平可行的法律，而立法会就是保障法治的基石之一。议员应参与法案委员会，使条文符合订立条例的初心。希望由爱国者组成的立法机关，群策群力，避免个人主义，配合行政机关，令特区由治及兴，恢复「东方明珠」的璀璨。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
23小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
19小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
19小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
19小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
14小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
17小时前
湖南拍卖地标「天下银楼」。
00:32
天下银楼︱湖南拍卖地标含银1.75吨 ¥1200万贱卖一原因无人出手
即时中国
5小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
18小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
19小时前
一次大战期间使用的炮弹大小不一，事件中炮弹约20厘米长。
炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹
即时国际
1小时前