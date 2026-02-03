范徐丽泰︰审议法案须平衡各方确保条文符合初心 「一条法律影响千家万户」

立法会前主席、前全国人大常委范徐丽泰今日（3日）在报章撰文，谈及议员如何发挥立法会角色，指出议员应履行3项职能，其中包括重视审议条例草案，在法案委员会逐条审议条例草案过程中须逐个考虑各方面意见，达成各方都可接受亦可行的方案，工作需平衡各方利益，使条文符合订立条例初心，并行之有效。

立法会工作是议员「主职」

港澳办主任夏宝龙早前在全国港澳研究会专题研讨会发表讲话，指香港实施行政主导，又对立法会议员提出5点期望。她指在回归后至2020年，香港立法会跟特区行政机关的关系，给大众的印象「是制衡多于配合」，一些「所谓民主派」，在外部政治势力及别有用心的传媒指点和协助下，批判特区官员以至特首，建制派亦深受其害，其后更变本加厉。在《香港国安法》及「完善选举制度」后，官员和议员都须爱国爱港、目标一致，互相配合的情况自然较多；互相制衡依然存在，但是合情合理地进行。

范徐丽泰亦对立法会议员履职有3点看法，一是应成为政府与市民之间的桥梁，立法会议员须尽力将政府政策、法律草案和条例向市民解释，并在搜集民意后，向政府反映，再将政府的回应，回馈选民。

她强调议会内立法会议员要审议条例草案、准备质询、草拟议案及修正案、参加辩论等。指「要做一个尽责的议员，必须把这项工作放在首位。」强调立法会工作是议员的「主职」。

善用质询及议案 用有趣方式向选民解释

范徐丽泰指，议员应善用质询及无法律效力的议案辩论。利用口头及书面质询，将政府政策的有利性和必要性告诉市民；并用无法律效力的议案，通过表达意见和建议，以及政府官员的回应，协助市民进一步了解因由，及不同方案的优劣，因了解而增加认同度。其后，在自己的选区、组别和群组内，用较有趣方式传播信息，并再次听取反应，帮助政府进一步了解民意。

形容一条法律影响千家万户

范徐丽泰指议员亦须重视审议条例草案，参与法案委员会。法案委员会是逐条审议条例草案，过程中须逐个考虑各方面意见，达成大家都可接受亦可行的方案。该项工作需平衡各方利益，使条文符合订立条例的初心，并能够行之有效。

她续指，审议法案工作细致且需时较长，曝光率很低，却是立法会主要职责，形容一条法律影响千家万户；强调香港法治基础，就是公平可行的法律，而立法会就是保障法治的基石之一。议员应参与法案委员会，使条文符合订立条例的初心。希望由爱国者组成的立法机关，群策群力，避免个人主义，配合行政机关，令特区由治及兴，恢复「东方明珠」的璀璨。