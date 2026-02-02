儿童发展基金︱议员倡邀方东升拍《寻人记》 了解儿童行事方式有否受友师影响

立法会福利事务委员会今日（2日）讨论「儿童发展基金」计划。劳福局指，基金成立以来共注资10.8亿元，为确保基金运作，当局再注资1.8亿元，料新增拨款可惠及额外5,400名儿童。有议员指基金实行逾18年，建议邀请主持方东升拍摄「儿童发展基金」版本的《寻人记》，找回多年前的儿童或友师；亦有议员建议将基金计划拓展至小学低年级。

政府再注资1.8亿元 料多惠及5400名儿童

劳福局副局长何启明指，政府重视对基层儿童成长的支援，自基金于2008年成立以来，政府共注资10.8亿元，目前基金尚余承担额不足以应付2026年批次计划，为确保基金运作，政府再向基金注资1.8亿元，以继续握行项目，促进弱势社群小学高年级学生的长远发展，减少跨代贫穷，料新增拨款可惠及额外5,400名儿童。

他又提到，当局借镜「共创明『Teen』计划」的成功经验，建议为项目新增职志启导元素，安排各项与专业领域相关的参观和体验活动，例如政府纪律部队、交通运输、金融理财等，让学员可借此经验规划未来职涯；另建议安排多元化增值活动，例如参观历史建筑、基建设施和保育园地，以及历奇训练等，加强学员建立社交能力并扩阔眼界，积极为社会发展和环保作出贡献。

邓家彪倡邀方东升拍摄儿童发展基金版本《寻人记》

工联会邓家彪指基金实行多年，关注政府会否将安排恒常化，又认为要「更有味道」，不应只提交报告，建议邀请主持方东升拍摄「儿童发展基金」版本的《寻人记》，找回多年前的儿童及友师，看看当年参与的儿童今天的行事方式等，有否受友师影响。他认为基金若要延续下去，应做得有声有色，不要辜负这18年的心血。劳福局副秘书长陈伟伟表示，计划实行一段时间，虽然并非恒常计划，但一直恒常地执行，帮助弱势小朋友。

何启明：小一仍「乌乌吓」 不考虑拓展

九龙西梁文广关注政府如何评估基金成效，建议当局将参加基金的年龄拓展至小学一至三年级。何启明表示，早前有大学进行调查，发现基金项目有助儿童提升社交技巧、解难能力等，当局会定期检讨成效。他又称不会考虑拓展至小一，形容「小一仍是『乌吓乌吓』」，并举例其儿子现时才小四，「我不认为他小一至小三已有职志导向」，相信这个阶段由老师协助已足够。

选委界范凯杰追问，政府会否就基金项目作追踪研究，或进行对照式研究，并关注政府如何监管营办机构。何启明表示，当局有进行追踪研究及对比研究，观察参加者变化，并见到参加者有良好发展。社署助理署长（青年及感化服务）陈丽珠表示，政府会发出服务规格说明，申请营办基金项目的机构须按规格提交计划书，并设有评审机制；当局亦会进行质素评审，同时机构须定期向政府提交数据及财务报表作审核。另外，基金办事处会进行定期或不定期实地探访，检视机构是否符合服务要求。

记者：林彦汛