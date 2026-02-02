律政司伙外交部公署推两大计划 助青年法律人才赴国际组织实习及考察「一带一路」

律政司与外交部驻港公署合办宣介会，推广两个特别为香港青年法律人才而设的重要项目，分别是年度的香港青年国际法律人才借调计划，以及第二届香港青年国际法律人才「带路行」活动。律政司司长林定国表示，计划旨在培育本地涉外法律事务人才，为有志者提供国际发展平台，鼓励青年把握机会踊跃报名。

借调计划扩展至国际调解院

林定国指，在中央政府支持下，特区政府与海牙国际私法会议、亚洲基础设施投资银行等多个国际机构达成合作，安排香港年轻法律人员借调到当地工作。至今，已有多名青年法律人才赴国际法律组织任职。

今年的借调计划将扩展至国际调解院，旨在让参加者掌握国际争议解决的最新趋势，并提升处理跨境争议、国际协商及法律协作的专业能力。林定国认为，此举体现国家对香港青年的关怀及「一国两制」的独特优势。

「带路行」访老挝考察中老合作成果

林定国表示，去年首办的「带路行」活动今年将再度举行，为青年法律人才提供亲身走进「一带一路」国家的机会。今届行程除考察云南的法治实践及跨境司法合作经验外，更会首次前往老挝，了解中老铁路等「一带一路」标志性合作项目，让参加者亲身体验区域法律实务、多边合作机制，以及中老合作的丰硕成果。