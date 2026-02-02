巴士安全带︱江玉欢：立法原意最初只涵盖新车 不解如何「技术上不足」

有关巴士佩带安全带规定的《2025年道路交通（安全装备）（修订）规例》，近日被发现条文不清楚，导致影响适用范围，只包含2026年1月25日起登记的巴士。运输及物流局上周五表示法例「在技术上有不足之处，未能完全反映立法原意」，会先作暂缓，待完善相关法律条文后再征询立法会，然后再推出。

巴士安全带︱承认低估市民不便 惟称非「发鸡盲」

揭发今次事件的前立法会议员江玉欢今早（2月2日）在商台节目进一步解释，其实立法建议最初交上立法会交通事务委员会时，只表示涵盖新车，直言不明白局方所指的「技术上不足」是何意思。她亦建议官员尝试在繁忙时间亲身与市民一同乘巴士，令政策更有说服力，市民更易接受。

巴士安全带︱江玉欢：法例原先写法 符合文件「只包新车」说法

对于法例生效后引起的混乱，江玉欢在节目中首先承认，作为当时审议法案的议员，她低估了强制佩戴安全带对市民造成的不便，以及相关罚则的严重性，坦言「我承认责任，系有错嘅」。不过，她表明在审议过程中并非「发鸡盲」，指去年9月18日立法会开会审议时，政府当局提交的文件，以及官员在会上读出的内容，均清晰指明规例只适用于「指明日期或该日期后登记的每一部」巴士，即只涵盖新登记的车辆。她去年11月在网上解释新法例时，亦提到适用范围是新车。

她指：「所以作为一个立法会议员，我（审议法例）睇到嘅时候，『哗，好吻合政府嘅文件㖞，系咪？』我哋当然就唔会提出质疑做呢样嘢。」她忆述，当时认为这安排合理，因为许多现有旧巴士并未安装安全带，先规管新车能给予业界时间逐步推行，形容是「慢慢去推行嘅」政策。

倡官员「落地」体验安全带

江玉欢进一步指出，这种「只规管新车」的立法方式并非没有先例。她举例，2004年针对公共小巴后座安全带的法例，当时的写法同样是规管指定日期之后新登记的车辆。「所以呢种写法，并唔系今次喺我哋呢个巴士安全带嘅时候先系咁样写嘅。」

她表示，正是基于文件清晰的字眼及过往的立法先例，令她当时没有对条文产生怀疑。对于政府现时以「技术上有不足」为由暂缓法例，她表示不太理解：「我唔知咩技术啦，立法就只系话由你个政策嘅酝酿去到草拟嘅啫，会唔会系写份文件、写个指示唔清楚？定系你话紧律政司草拟科嘅同事写错咗？」她追溯指，早于2022年政策酝酿初期，政府在交通事务委员会讨论时，文件已提及只涵盖新登记巴士，质疑既然立法原意一直清晰，不太清楚当局所指「技术不足」是指什么，期望政府进一步解释。

江玉欢：揭发条文漏洞 源于一则市民查询

在争议发酵后，江玉欢称有市民透过电邮向她查询，才促使她重新审视法例并向政府提问。她庆幸问题能在有市民被检控前揭发，否则情况会更坏。

对于政策下一步如何处理，她建议官员应亲身体验民情，例如主事官员，「我觉得都要落地坐吓巴士，每日都要喺繁忙时间坐巴士返工先。」她建议官员应分别试搭短途和长途路线，并全程佩戴安全带，才能真正理解市民面对的不便。再者，她建议政府就此重新进行公众咨询。

她期望，政府未来在处理影响民生的法案时，在立法原意上写得更详尽，并预留更充裕的时间让立法会审议。她认为今次事件反映审议过程可能过于匆忙。她指虽然承认自己有低估影响之责，但事件的核心在于立法过程本身，庆幸在造成更大混乱前提早「刹停」，让社会和政府有第二次机会重新审视问题。