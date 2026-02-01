Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全带︱邓炳强指可考虑是否增豁免条款 斥破坏安全带「反社会行为」必严肃处理

更新时间：10:37 2026-02-01 HKT
发布时间：10:37 2026-02-01 HKT

实施近一周的强制巴士乘客配戴安全带法例，持续引起不少争议，甚至有人破坏安全带。政府其后指有关法例会暂缓执行，待完善法律条文后提交立法会咨询。保安局局长邓炳强斥责破坏安全带是挑战社会制度，属「反社会行为」，当局会严肃处理。

巴士安全带︱邓炳强：条命系自己嘅 可在意外中保命

邓炳强今早（2月1日）在电台节目表示，警方现时不会执行相关条文，会以劝喻为主，但强调佩戴安全带在交通意外中可「保命」是不争的事实。他指佩戴安全带绝对是需要，「命系自己嘅」，亦明白市民提出很多实际情况，或考虑是否可增加豁免条款等，可以与市民多作沟通，巴士公司做好配套后，相信待法律完善法例后才再推出，对市民会更便利。

对于上周有巴士的安全带被刑事毁坏，邓炳强斥责相关行为是刑事罪行，对社会有很大负面影响，形容是挑战社会制度和反社会行为，当局会严肃处理。

本土恐怖主义仍存在煽动社会  吁市民要慎思明辨

对于国家安全议题，邓炳强表示虽然现在已订立香港国安法， 大体上香港已由乱到治，由治及兴，但由于地缘政治关系，一些外部势力仍希望透过本港影响国家，这些风险主要来自几方面，包括外部势力提出实施制裁，或恐吓本港法官，并提出不实指控。如黎智英案中，有外国政客声称，本港强逼黎智英单独囚禁及无法看医生等，但相关指控都并非真实，澄清法庭已交代黎智英是自行要求单独囚禁，亦有向他提供非常完备的医疗设施。

邓炳强续指，现时本港仍存在本土恐怖主义，例如去年有人非法操练，从事危害港人和国家安全的事情；潜逃在外地的通缉犯或指名潜逃者仍在海外提倡「港独」，亦有人尝试利用假新闻及消息进行「软对抗」，煽动社会对政府的不满，挑动人与人之间的矛盾 ，所以市民一定要慎思明辨，多聆听政府的解释，看清事实的真相。

他又指，「国家安全举报热线」已收到超过110万条相关信息，虽然并非全部都可跟进，但相关情报有助侦破不少案件。至目前为止因应国安法及相关法例，拘捕了385人，已检控了207人，有175人已被定罪。

