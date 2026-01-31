陈曼琪倡共建大湾区国际仲裁枢纽 打造河套新型经济国际仲裁地

港区全国人大代表、选委会立法会议员陈曼琪今日( 31日 )出席由香港大学法学院主办、陈曼琪立法会议员办事处作支持单位的「打造国际仲裁优选地：新仲裁法下中国仲裁机构『出海』路径探索研讨会」，并以《共建粤港澳大湾区国际仲裁枢纽，打造河套新型经济国际仲裁地》为题发言。

内地新《仲裁法》最大价值 在于首次在制度层面明确释放创新空间

她指内地新《仲裁法》的最大价值，不在于具体条文的技术安排，而在于它首次在制度层面明确释放了创新空间。例如，广州仲裁委员会以「公益性非营利法人」身份在伦敦设立庭审中心。第七届广州仲裁委员会委员有埃及籍、俄罗斯籍、美国籍及意大利籍，而她本人作为中国香港籍也是委员之一。广州国际仲裁院院长由马克·费尔德曼（Mark Ellis Feldman）担任。这些都说明广州仲裁委员会在制度、组织建设和规则上更加对外开放、包容和国际化。

陈曼琪认为，中国仲裁机构要系统性「走向世」，应充分发挥粤港澳大湾区「一国两制三法域」的独特优势，推动内地与香港仲裁力量「拼船出海」，通过规则互鉴、资源共用、市场共建，并以河套深港科技创新合作区为载体，融合内地效率与香港普通法程序优势，研发适用于数字金融、生物医药等前沿领域的专门仲裁规则，打造「服务新型经济的国际仲裁枢纽」，为中国仲裁探索可持续的国际化路径。

她将在全国人大及香港立法会层面全力推动相关工作，对标国家「十五五」规划，发挥香港所长及大湾区涉外法治建设协同效应，让香港更好融入及服务国家发展大局。

陈曼琪身兼仲裁员、调解员、全国人大代表、香港立法会议员、广州仲裁委员会委员，以及香港中律协创会会长。