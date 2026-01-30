财政预算案2026｜经民联倡调高个人及子女免税额 吴永嘉：审慎理财为重 未建议政府推消费券

新一份《财政预算案》正进行公众咨询。经民联今日（30日）向财政司司长陈茂波提交建议书，提出130项建议。经民联党魁、立法会议员吴永嘉建议调高薪俸税及个人入息税基本免税额，由20,000元调高到152,000元，以及将子女免税额由20,000元调高至150,000元，并因应子女数目实行累进安排。

经民联未有就消费券向政府提出建议

有议员建议政府发放「夜间消费券」 或「假日消费券」，限定市民必需在晚上或特定时段消费方可使用，惟经民联对此没有太多著墨。吴永嘉解释，政府要顾及长远其他基建发展的使用费，举例北都建设需要花费甚多，故以「审慎理财」的原则，没有就消费券向政府提出建议。

今年是「十五五」规划开局之年。副主席梁美芬建议政府成立高层次统筹小组，专门负责对接「十五五」规划工作，结合香港自身优势，制订具体落实方案，并且制定金融发展白皮书，对标全球最高标准，以「超伦敦，追纽约」为目标，提升航运、贸易中心优势，拓展贸易空间。

邓铭心促全面调查宏福苑事故起因

另一名副主席陈祖恒则建议制订《人工智能发展蓝图》，推动跨境人工智能数据流通，加强人工智能和数字教育，并且加快推展数字政府，完善数据治理，强化香港算力布局和数据基建。

大埔宏福苑去年发生五级大火。经民联执委、立法会议员邓铭心建议全面调查事故起因和落实政府改革，提升部门协作和执法效能，并重点推荐颂雅路熟地为重建选址，争取最快安置。她亦建议完善灾民的保险、按揭等财务安排，善用各大慈善基金提供支援，革新楼宇和法团管理，优化招标制度，遏止围标乱象。

