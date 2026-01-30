的士车队｜有议员关注聘请司机难 运输署：优化的士笔试后报考人数升30%

政府去年推行的士车队制度。自由党议员李镇强反映不少车队反映难以聘请司机，建议政府增加诱因，鼓励司机加入的士行业。运输署署长李颂恩今日（30日）在立法会表示，署方已协助的士车队举办招聘会，并简化笔试内容，减少路线题目，增加服务规章相关试题。自去年11月实施后，报考的士的人数上升约30%，署方将继续推动相关措施，协助业界招聘人才。

庄豪锋促政府交代「三隧分流」后车流状况

巴士乘客强制佩戴安全带新法例生效至今不足一周已引起一连串争议。运输及物流局局长陈美宝指相关法律条文在技术上有不足之处，为清晰起见，决定先删除有关条文。实政圆桌庄豪锋肯定政府及时处理条例相关修订，但认为实际操作存在细节问题。他举例说，不少市民反映儿童使用安全带时可能勒伤颈部，身背书包的学生亦难以妥善佩戴，建议参考小巴采用的「两点式安全带」，以提升实用性，期望政府将意见带回立法会讨论。

另外，政府在2023年实施「三隧分流」，庄豪锋指出西隧早上繁忙时段车龙已延伸至南昌，对依赖西九龙公路前往西隧的新界西北居民造成困扰，期望政府交代分流后的实际车流状况，并建议尽快在立法会展开讨论。陈美寳回应称，原则上会以「用者自付」及成本回收为目标，并达到有效疏导交通的效果，承诺未来几个月内向交通事务委员会汇报最新情况。

议员促预留自动驾驶基建 扩「对角行人过路处」

该委员会主席、民建联陈恒镔表示，自动驾驶需倚赖通讯等基础设施支援，建议政府在新道路规划及旧路维修时，预先部署相关设备，避免落成后再度施工，并应统一规范，避免设施分散设置。他又指，目前自动泊车位兴建面临部门要求不一、程序繁复等问题，建议局方主动协调，加快审批流程。他亦支持新能源车发展，建议政府加快立法及注册程序，积极推动甲醇燃料应用，因其普及性高且运输相对便捷。陈美宝认为有关意见具前瞻性，将在未来运输策略蓝图中适当吸纳并作出表述。

行会成员、民建联陈克勤表示，政府近年试行的「对角行人过路处」反应良好，尤其方便长者及行人节省时间。他建议将计划扩展至更多合适路口，包括威尔斯亲王医院对出、石门站及将军澳站外等多个十字路口，以提升行人通行效率。陈美宝表示，预计将于短期内统一公布扩展计划。

新社联谭镇国关注北部都会区交通基建项目能否加快审批流程，让市民早日受惠。陈美宝表示，现时政府在推动重要交通运输基建项目时，已与港铁公司建立多层监管机制，涵盖高层次、项目及合约层面，目的在于及时解决问题，提高效率。

记者：黄子龙