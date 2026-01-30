Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港去年第4季GDP升3.8% 全年升3.5% 政府: 香港经济今年可望保持良好势头

2026-01-30
2026-01-30

政府统计处今日（30日）发布2025年第4季及全年的本地生产总值预先估计数字。根据预先估计数字，2025年第四季本地生产总值较上年同期实质上升3.8%，而第三季的升幅为3.7%。2025年全年与2024年比较，本地生产总值实质上升3.5%。

政府 : 香港经济在2026年可望保持良好势头

政府发言人表示，展望未来，香港经济在2026年可望保持良好势头。环球经济持续温和扩张，加上全球对人工智能电子相关产品的需求持续甚殷，将为香港的出口表现提供支持。本地方面，消费者和营商信心改善，加上预期美国进一步减息，将有利于消费及投资活动。尽管外围不确定性，包括地缘政局紧张升温，以及个别主要经济体反复不定的经济、金融和贸易政策持续，但特区政府各项发展经济及开拓多元化市场的措施将为香港经济提供支持。

政府发言人表示，香港经济在2026年可望保持良好势头。资料图片

按本地生产总值各个主要组成部分分析，私人消费开支在2025年第四季与上年同期比较实质上升2.5%，而第三季的升幅为2.4%。2025年全年与2024年比较，私人消费开支实质上升1.6%。

按国民经济核算定义计算的政府消费开支，在2025年第四季与上年同期比较录得1.4%的实质升幅，而第三季的升幅为2.0%。2025年全年与2024年比较，政府消费开支实质上升1.6%。

本地固定资本形成总额继2025年第三季实质上升3.4%后，在第四季与上年同期比较进一步上升10.9%。2025年全年与2024年比较，本地固定资本形成总额实质上升4.5%。

按国民经济核算定义计算，货品出口总额2025年第四季与上年同期比较录得15.5%的实质升幅，升幅较第三季的12.0%进一步加快。同期，按国民经济核算定义计算，货品进口实质上升18.4%，而第三季的升幅为11.7%。2025年全年与2024年比较，货品出口总额及货品进口分别录得12.0%及12.6%的实质升幅。

服务输出继2025年第三季实质上升6.6%后，在第四季与上年同期比较上升4.9%。服务输入在2025年第四季实质上升3.1%，而第三季的升幅为2.3%。2025年全年与2024年比较，服务输出及服务输入分别录得6.3%及4.1%的实质升幅。

香港经济在2025年第四季进一步显著增长

政府发言人表示，香港经济在2025年第四季进一步显著增长。根据预先估计数字，实质本地生产总值在第四季按年增长3.8%，高于上一季3.7%的增幅。经季节性调整后按季比较，实质本地生产总值进一步增加1.0%。

2025年全年，实质本地生产总值录得3.5%的蓬勃增长，较2024年2.6%的增长加快，并连续第三年录得扩张。增长动力在年内逐渐增强。电子相关产品需求强劲及亚洲区内贸易往来畅旺，带动整体货物出口大幅上升。受访港旅游业持续增长及跨境金融服务活动活跃所支持，服务输出明显上升。本地方面，由于本地消费市道自年内第二季起逐步改善，私人消费开支转为上升。随着经济扩张的态势日益稳固，整体投资开支增长加快。

 

