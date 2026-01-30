Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本财年首9个月录439亿盈余 财政储备达6982亿 消息人士：综合帐目不排除仍录较低赤字

政情
更新时间：16:49 2026-01-30 HKT
发布时间：16:49 2026-01-30 HKT

政府今日（30日）公布本财政年度首九个月的财务状况，截至2025年12月31日，录得439亿港元盈余，财政储备为6,982亿港元。

相对截至11月份出现赤字情况有所改善

本财政年度首9个月的整体开支及收入分别为5,598亿港元及4,940亿港元。计入发行政府债券所得1,399亿港元及偿还政府债券302亿港元的本金后，录得439亿港元盈余，财政储备在2025年12月31日为6,982亿港元。

财政司司长陈茂波早前表示，本财政年度「经营帐目」可提前恢复盈余，不过综合消息人士及外界估算，本财年综合帐目不排除仍录较低数字的赤字。

本财政年度修订预算将与《财政预算案》同时公布

政府发言人表示，截至12月份录得439亿港元盈余，相对截至11月份出现赤字的情况有所改善，主要由于薪俸税及利得税等主要收入大多于12月及1月收取。根据以往的收款模式，预期收入在1月后回落，2月份至3月份的开支远高于收入。本财政年度的修订预算将与2026至27年度《财政预算案》同时公布。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:22
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
1小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:29
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
50分钟前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
9小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
8小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
7小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
2小时前