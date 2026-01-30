本财年首9个月录439亿盈余 财政储备达6982亿 消息人士：综合帐目不排除仍录较低赤字

政府今日（30日）公布本财政年度首九个月的财务状况，截至2025年12月31日，录得439亿港元盈余，财政储备为6,982亿港元。

相对截至11月份出现赤字情况有所改善

本财政年度首9个月的整体开支及收入分别为5,598亿港元及4,940亿港元。计入发行政府债券所得1,399亿港元及偿还政府债券302亿港元的本金后，录得439亿港元盈余，财政储备在2025年12月31日为6,982亿港元。

财政司司长陈茂波早前表示，本财政年度「经营帐目」可提前恢复盈余，不过综合消息人士及外界估算，本财年综合帐目不排除仍录较低数字的赤字。

本财政年度修订预算将与《财政预算案》同时公布

政府发言人表示，截至12月份录得439亿港元盈余，相对截至11月份出现赤字的情况有所改善，主要由于薪俸税及利得税等主要收入大多于12月及1月收取。根据以往的收款模式，预期收入在1月后回落，2月份至3月份的开支远高于收入。本财政年度的修订预算将与2026至27年度《财政预算案》同时公布。