议员新丁专访｜劳工界新丁李广宇、林伟江 倡平台工作者可获工伤保障

新立法会上任一个月，工联会副理事长李广宇和林伟江循劳工界功能界别，首次跻身立法会。二人早前接受《星岛》专访时表示，关注保障平台工作者，期望他们可享有跟劳工保险一样的工伤保障，「虽然他们叫平台工，但实际上也是打工仔」。

「IT人」李广宇：打工阶层定义越来越阔

劳工界在立法会有3个议席，工联会向来占两个，由从事资讯科技行业的李广宇，以及湾仔区议员林伟江「跑出」。作为「IT人」的李广宇，与工联会的基层形象或许有反差，李广宇指，在事业发展初期，工资低于地盘建筑工人，与普通打工仔无异。他认为随社会发展，越来越多「打工人」会从事文职、服务、资讯科技的行业等，打工阶层的定义应越来越阔，以适应社会转变。

李广宇2022年曾参加立法会选委界补选，惟落败而回，今届卷土重来出战劳工界。被问为何不出战选委界，他指补选经历坚定其从政决心，希望可影响政府政策以至下一代，今次在工联会推荐下参加劳工界选举。

林伟江：政策层面入手为工友做好保障

与李广宇相反，林伟江曾从事多个基层行业，包括速递员、地盘散工。他表示，过程中发现部分基层工友碍于文化水平不高，不清楚自身权益，因此加入工会工作后，希望协助基层处理好劳资纠纷、工伤个案等。林伟江近年成为劳顾会雇员代表，他说更明白到从政策层面保障工人权益的重要性，故希望在议会从政策层面入手，为基层工友做好保障。

早年政府优化补充劳工计划，惟事前未有咨询劳顾会，林伟江等劳方委员集体离场抗议。问及在议会会否再采用类似表达方法，他形容当时做法是一种经验，让自己明白如何在争取劳工权益上做得更好，「任何形式的表达，最关键是能否达到效果，哪种方式可以有效令政府听到意见，或有效提升（劳工）保障，都会采用」。

平台工作者保障立法 林伟江：工伤补偿应与劳工保险相若

外卖及送货等数码平台行业渐盛行，但现时平台工作者欠缺法例保障，劳福局本月回复质询时表示，计划于今年内提交有关平台工作者的立法建议，首阶段将聚焦为风险较高的食品及货物派递员，订立在发生意外时的补偿机制。

林伟江期望，日后平台工作者可获跟劳工保险一样的工伤保障，包括医疗费用的保障、放病假时可获津贴，而且若在工作期间不幸永久性伤残或身故，所得补偿能与劳工保险相若，「虽然他们叫平台工，但实际上也是打工仔」；李广宇亦强调，有关保障为必须，指平台工作者可能不太清楚自己权益，应做好教育工作。

林伟江亦关注最低工资安排，虽然「一年一检」已落实，但最低工资基数仍偏低，建议参考周边地区的生活工资调整基数；李广宇则指，未来科技发展或严重地影响就业市场，希望与政府及企业做好沟通，及早做好预案应对。

记者：林彦汛

摄影：吴艳玲